https://ukraina.ru/20231117/1051106072.html
"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой
"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой - 17.11.2023 Украина.ру
"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой
Киеву не следует упорствовать в возвращении Крыма и Донбасса военным путём, заявил известный украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН
2023-11-17T09:53
2023-11-17T09:53
2023-11-17T09:54
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Он считает, что на Украине сейчас и так "сложная экономическая ситуация", властям было бы тяжело "содержать вернувшиеся в состав Украины территории", а в бюджете образовалась бы дополнительная "яма"."Я не вижу необходимости возвращать… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками - это ярмо и для нас, и для наших детей", - сказал Иваница.Он призвал для принятия верного решения "успокоить эмоции".Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
https://ukraina.ru/20231117/1051096202.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, крым, донбасс, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Крым, Донбасс, ВСУ, СВО
"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой
09:53 17.11.2023 (обновлено: 09:54 17.11.2023)
Киеву не следует упорствовать в возвращении Крыма и Донбасса военным путём, заявил известный украинский актёр и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН
Он считает, что на Украине сейчас и так "сложная экономическая ситуация", властям было бы тяжело "содержать вернувшиеся в состав Украины территории", а в бюджете образовалась бы дополнительная "яма".
"Я не вижу необходимости возвращать… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками - это ярмо и для нас, и для наших детей", - сказал Иваница.
Он призвал для принятия верного решения "успокоить эмоции".
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. На референдуме за возвращение "в родную гавань" высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.