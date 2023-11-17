В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор
09:45 17.11.2023 (обновлено: 09:58 17.11.2023)
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены украинские беспилотники самолётного типа в Смоленске и над Смоленским районом, сообщил 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа", - написал Анохин.
Глава региона сообщил, что информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.
Информацию подтвердили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 8 утра. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - уточнили в МО РФ.
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