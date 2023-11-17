В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор - 17.11.2023 Украина.ру
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В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор
В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор - 17.11.2023 Украина.ру
В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены украинские беспилотники самолётного типа в Смоленске и над Смоленским районом, сообщил 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале
2023-11-17T09:45
2023-11-17T09:58
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смоленск
губернатор
беспилотники
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Глава региона сообщил, что информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.Информацию подтвердили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 8 утра. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - уточнили в МО РФ.
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новости, россия, смоленск, губернатор, беспилотники, дроны, украина, атака, мо рф, минобороны рф
Новости, Россия, Смоленск, губернатор, беспилотники, дроны, Украина, атака, МО РФ, Минобороны РФ

В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор

09:45 17.11.2023 (обновлено: 09:58 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены украинские беспилотники самолётного типа в Смоленске и над Смоленским районом, сообщил 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа", - написал Анохин.

Глава региона сообщил, что информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.
Информацию подтвердили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 8 утра. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - уточнили в МО РФ.
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