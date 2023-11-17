https://ukraina.ru/20231117/1051104611.html

В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор

В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор - 17.11.2023 Украина.ру

В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены украинские беспилотники самолётного типа в Смоленске и над Смоленским районом, сообщил 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале

2023-11-17T09:45

2023-11-17T09:45

2023-11-17T09:58

новости

россия

смоленск

губернатор

беспилотники

дроны

украина

атака

мо рф

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048548617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ac33777ca0cf819b55ccb354a2ddfd7.jpg

Глава региона сообщил, что информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.Информацию подтвердили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 8 утра. "Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - уточнили в МО РФ.

https://ukraina.ru/20231116/1051092367.html

смоленск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, смоленск, губернатор, беспилотники, дроны, украина, атака, мо рф, минобороны рф