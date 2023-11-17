Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южнодонецком направлении
06:08 17.11.2023 (обновлено: 06:09 17.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Артиллеристы группировки "Восток" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ на Южнодонецком направлении, в том числе кочующий миномёт на базе HUMVEE. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова утром 17 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов, в том числе кочующий миномёт на базе автомобиля HUMVEE американского производства", - сказал Чехов.
При поддержке артиллерии также были пресечены две попытки ротации подразделений киевского режима в районах Новомихайловки и севернее Приютного, уничтожены боевая бронированная машина, пикап и живая сила противника.
По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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