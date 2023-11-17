https://ukraina.ru/20231117/1051099546.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - 17.11.2023 Украина.ру
В Одесской области прогремели взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 17 ноября объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одесской области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:04 мск
2023-11-17T02:21
2023-11-17T02:21
2023-11-17T02:22
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сво
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"Ударные БПЛА в северной части Одесской области. Двигаются в северо-западном направлении", - сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:06 мск.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, одесская область, николаевская область, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво
Новости, Украина, Одесская область, Николаевская область, воздушная тревога, взрывы, БПЛА, СВО
В Одесской области прогремели взрывы
02:21 17.11.2023 (обновлено: 02:22 17.11.2023)
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 17 ноября объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одесской области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:04 мск
"Ударные БПЛА в северной части Одесской области. Двигаются в северо-западном направлении", - сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:06 мск.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.