https://ukraina.ru/20231117/1051099546.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - 17.11.2023 Украина.ру

В Одесской области прогремели взрывы

Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 17 ноября объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одесской области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:04 мск

2023-11-17T02:21

2023-11-17T02:21

2023-11-17T02:22

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"Ударные БПЛА в северной части Одесской области. Двигаются в северо-западном направлении", - сообщается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:06 мск.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html

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новости, украина, одесская область, николаевская область, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво