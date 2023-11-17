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Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика" - 17.11.2023 Украина.ру
Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
"Тупиковая ситуация" на Украине, связанная с провалом контрнаступления армии и невозможностью добиться успехов на фронте, продлится ещё как минимум год. Об этом говорится в новой статье The Time
2023-11-17T01:27
2023-11-17T01:27
2023-11-17T01:27
новости
украина
россия
сво
свобода слова
спецоперация
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Издание цитирует американского политолога, преподавателя Колумбийского университета Яна Бреммера, который считает, что Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то в обмен на его готовность к переговорам с Кремлём. Он отмечает, что российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары на поле боя и повысили интенсивность ракетных обстрелов до самого высокого уровня. Вдобавок, в отличие от Украины, Москве хватает бойцов. Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, считает политолог. В это же время, в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится всё более дорогой". Ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп, утверждает эксперт. Ранее издание Wall Street Journal призывало "прекратить сказочные размышления о поражении России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, свобода слова, спецоперация
Новости, Украина, Россия, СВО, свобода слова, Спецоперация
Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
"Тупиковая ситуация" на Украине, связанная с провалом контрнаступления армии и невозможностью добиться успехов на фронте, продлится ещё как минимум год. Об этом говорится в новой статье The Time
Издание цитирует американского политолога, преподавателя Колумбийского университета Яна Бреммера, который считает, что Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то в обмен на его готовность к переговорам с Кремлём.
Он отмечает, что российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары на поле боя и повысили интенсивность ракетных обстрелов до самого высокого уровня. Вдобавок, в отличие от Украины, Москве хватает бойцов.
Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, считает политолог. В это же время, в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится всё более дорогой".
Ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп, утверждает эксперт.
Ранее издание Wall Street Journal призывало
"прекратить сказочные размышления о поражении России".