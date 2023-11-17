https://ukraina.ru/20231117/1051099291.html

Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"

Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика" - 17.11.2023 Украина.ру

Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"

"Тупиковая ситуация" на Украине, связанная с провалом контрнаступления армии и невозможностью добиться успехов на фронте, продлится ещё как минимум год. Об этом говорится в новой статье The Time

2023-11-17T01:27

2023-11-17T01:27

2023-11-17T01:27

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Издание цитирует американского политолога, преподавателя Колумбийского университета Яна Бреммера, который считает, что Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то в обмен на его готовность к переговорам с Кремлём. Он отмечает, что российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары на поле боя и повысили интенсивность ракетных обстрелов до самого высокого уровня. Вдобавок, в отличие от Украины, Москве хватает бойцов. Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, считает политолог. В это же время, в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится всё более дорогой". Ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп, утверждает эксперт. Ранее издание Wall Street Journal призывало "прекратить сказочные размышления о поражении России".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, свобода слова, спецоперация