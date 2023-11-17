Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика" - 17.11.2023 Украина.ру
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Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика" - 17.11.2023 Украина.ру
Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"
"Тупиковая ситуация" на Украине, связанная с провалом контрнаступления армии и невозможностью добиться успехов на фронте, продлится ещё как минимум год. Об этом говорится в новой статье The Time
2023-11-17T01:27
2023-11-17T01:27
новости
украина
россия
сво
свобода слова
спецоперация
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Издание цитирует американского политолога, преподавателя Колумбийского университета Яна Бреммера, который считает, что Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то в обмен на его готовность к переговорам с Кремлём. Он отмечает, что российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары на поле боя и повысили интенсивность ракетных обстрелов до самого высокого уровня. Вдобавок, в отличие от Украины, Москве хватает бойцов. Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, считает политолог. В это же время, в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится всё более дорогой". Ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп, утверждает эксперт. Ранее издание Wall Street Journal призывало "прекратить сказочные размышления о поражении России".
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новости, украина, россия, сво, свобода слова, спецоперация
Новости, Украина, Россия, СВО, свобода слова, Спецоперация

Журналисты The Time назвали продолжительность "украинского тупика"

01:27 17.11.2023
 
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"Тупиковая ситуация" на Украине, связанная с провалом контрнаступления армии и невозможностью добиться успехов на фронте, продлится ещё как минимум год. Об этом говорится в новой статье The Time
Издание цитирует американского политолога, преподавателя Колумбийского университета Яна Бреммера, который считает, что Запад может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то в обмен на его готовность к переговорам с Кремлём.
Он отмечает, что российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары на поле боя и повысили интенсивность ракетных обстрелов до самого высокого уровня. Вдобавок, в отличие от Украины, Москве хватает бойцов.
Россия увеличила собственное производство ракет и боеприпасов и постоянно получает значительную материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана, считает политолог. В это же время, в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится всё более дорогой".
Ситуация может измениться, если президентские выборы в США в ноябре следующего года выиграет Дональд Трамп, утверждает эксперт.
Ранее издание Wall Street Journal призывало "прекратить сказочные размышления о поражении России".
 
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