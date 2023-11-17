Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
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Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ
Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ
Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, после провала ВСУ он переложил всю вину на генерала Александра Сырского. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T04:00
2023-11-17T04:00
новости
украина
наступление
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
всу
украинская армия
военные
харьков
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Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что "контрнаступ" пошел не так. А крайним в этой истории оказался президент Владимир Зеленский. Плюс у него есть свой генерал — командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который не входит в команду Валерия Залужного, рассказал эксперт.Таким образом Залужный думает, что сделал хитрый ход и выглядит сейчас лучше, чем Зеленский. Но это не так, потому что Украине был нужен "контрнаступ", добавил он.Но эти подковёрные интриги не имеют ничего общего с реальными боевыми действиями. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить российские войска, но понесла огромные потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051060545.html
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Новости
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новости, украина, наступление, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, всу, украинская армия, военные, харьков, херсон, потери, вс рф, василий полищук
Новости, Украина, наступление, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, ВСУ, украинская армия, военные, Харьков, Херсон, потери, ВС РФ, Василий Полищук

Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ

04:00 17.11.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ Ривненская область
Зеленский ВСУ Ривненская область
© president.gov.ua
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Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, после провала ВСУ он переложил всю вину на генерала Александра Сырского. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что "контрнаступ" пошел не так. А крайним в этой истории оказался президент Владимир Зеленский. Плюс у него есть свой генерал — командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который не входит в команду Валерия Залужного, рассказал эксперт.
Таким образом Залужный думает, что сделал хитрый ход и выглядит сейчас лучше, чем Зеленский. Но это не так, потому что Украине был нужен "контрнаступ", добавил он.
"Зеленскому же тоже преподнесли информацию, что под Харьковом и Херсоном были успехи ВСУ, а не отход российских войск на подготовленные позиции. И когда пошли прогнозы, что в случае "контрнаступа" русские побегут, Зеленский поставил на главные направления своих генералов (того же Сырского)", - отметил Полищук.
Но эти подковёрные интриги не имеют ничего общего с реальными боевыми действиями. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить российские войска, но понесла огромные потери, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинанаступлениеВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВСУукраинская армиявоенныеХарьковХерсонпотериВС РФВасилий Полищук
 
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