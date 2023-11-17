https://ukraina.ru/20231117/1051061718.html

Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ

Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

Эксперт сообщил, как Залужный подставил под удар Сырского и почему провалился "контрнаступ" ВСУ

Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, после провала ВСУ он переложил всю вину на генерала Александра Сырского. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T04:00

2023-11-17T04:00

2023-11-17T04:00

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Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что "контрнаступ" пошел не так. А крайним в этой истории оказался президент Владимир Зеленский. Плюс у него есть свой генерал — командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который не входит в команду Валерия Залужного, рассказал эксперт.Таким образом Залужный думает, что сделал хитрый ход и выглядит сейчас лучше, чем Зеленский. Но это не так, потому что Украине был нужен "контрнаступ", добавил он.Но эти подковёрные интриги не имеют ничего общего с реальными боевыми действиями. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить российские войска, но понесла огромные потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051060545.html

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новости, украина, наступление, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, всу, украинская армия, военные, харьков, херсон, потери, вс рф, василий полищук