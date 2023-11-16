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Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань - 16.11.2023 Украина.ру
Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
Несмотря на возражение Китая, Соединённые Штаты Америки продолжат поставлять вооружение на Тайвань. Об этом с четверг, 15 ноября, заявил президент США Джо Байден лидеру КНР Си Цзиньпину
2023-11-16T20:50
2023-11-16T20:50
2023-11-16T20:50
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си цзиньпин
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Содержание диалога двух президентов привёл журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам Байден "ясно дал понять" китайскому коллеге, что США придерживаются принципа "одного Китая" и не выступают за независимость Тайваня. Си Цзиньпин во время переговоров призвал Байдена отказаться от поддержки "независимости Тайваня" и прекратить поставки вооружения, передаёт агентство "Синьхуа". По его словам, воссоединение КНР с островом "неизбежно". В свою очередь Джо Байден призвал Си Цзиньпина прекратить наращивание военных сил Китая вокруг острова. Ранее Байден после встречи с лидером КНР заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе". В китайском МИДе отреагировали, трактовав слова американского президента ошибочными и безответственными. Напомним, в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.
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новости, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), сша, переговоры
Новости, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР (Китай), США, переговоры
Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
Несмотря на возражение Китая, Соединённые Штаты Америки продолжат поставлять вооружение на Тайвань. Об этом с четверг, 15 ноября, заявил президент США Джо Байден лидеру КНР Си Цзиньпину
Содержание диалога двух президентов привёл журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам Байден "ясно дал понять" китайскому коллеге, что США придерживаются принципа "одного Китая" и не выступают за независимость Тайваня.
"Мы продолжим в соответствии с Законом (прим. ред. - Законе об отношениях с Тайванем) поставлять оборонительные средства Тайваню",— указал Джон Кирби.
Си Цзиньпин во время переговоров призвал Байдена отказаться от поддержки "независимости Тайваня" и прекратить поставки вооружения, передаёт агентство "Синьхуа". По его словам, воссоединение КНР с островом "неизбежно". В свою очередь Джо Байден призвал Си Цзиньпина прекратить наращивание военных сил Китая вокруг острова.
Ранее Байден после встречи с лидером КНР заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе". В китайском МИДе отреагировали, трактовав слова американского президента ошибочными и безответственными.
Напомним, в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.