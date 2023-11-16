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Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань

Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань - 16.11.2023 Украина.ру

Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань

Несмотря на возражение Китая, Соединённые Штаты Америки продолжат поставлять вооружение на Тайвань. Об этом с четверг, 15 ноября, заявил президент США Джо Байден лидеру КНР Си Цзиньпину

2023-11-16T20:50

2023-11-16T20:50

2023-11-16T20:50

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переговоры

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Содержание диалога двух президентов привёл журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам Байден "ясно дал понять" китайскому коллеге, что США придерживаются принципа "одного Китая" и не выступают за независимость Тайваня. Си Цзиньпин во время переговоров призвал Байдена отказаться от поддержки "независимости Тайваня" и прекратить поставки вооружения, передаёт агентство "Синьхуа". По его словам, воссоединение КНР с островом "неизбежно". В свою очередь Джо Байден призвал Си Цзиньпина прекратить наращивание военных сил Китая вокруг острова. Ранее Байден после встречи с лидером КНР заявил журналистам, что не изменил мнение о Си как о "диктаторе". В китайском МИДе отреагировали, трактовав слова американского президента ошибочными и безответственными. Напомним, в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином.

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новости, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), сша, переговоры