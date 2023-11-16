Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051094991.html
Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам - 16.11.2023 Украина.ру
Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
Апелляционный суд Финляндии 14 ноября решил отклонить обвинения, выдвинутые в отношении депутата парламента Пяйви Рясянен – её пытались привлечь к уголовной ответственности за цитирование Библии, что было приравнено к разжиганию ненависти к сексуальным меньшинствам
2023-11-16T20:42
2023-11-16T20:42
новости
финляндия
ес
лгбт
секс-скандал
секс-меньшинства
традиция
библия
христиане
христианство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102679/82/1026798283_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ad5e12db99157eaba1eb6413c6bfcfec.jpg
Пяйви Рясянен была председателем христианско-демократической партии и министром внутренних дел, а ныне является депутатом парламента Финляндии. В сообщениях местных СМИ она известна также как сторонница традиционных ценностей, за что неоднократно подвергалась попыткам травли и даже уголовного преследования.Апелляционный суд в Хельсинки на этот раз рассматривал обвинения против Рясянен, выдвинутые на основании её записей в соцсети в 2019 году. В вину фигурантке вменяли цитирование Библии с обличением содомских грехов в то время, как Лютеранская церковь Финляндии пропагандировала "месяц гордости" ЛГБТ.В марте 2022 года с Рясянен обвинения в разжигании ненависти к сексуальным меньшинствам были сняты. Окружной суд Хельсинки тогда постановил, что светские власти не должны заниматься интерпретацией религиозных текстов – то есть текстов Библии с обличением содомских грехов.Однако в том же году прокурор начал обжалование этого решения, оспаривая мнение Рясянен о гомосексуализме и других сексуальных извращениях как о грехе. Прокурор пытался доказать судьям, что фигурантка якобы не имела права цитировать Библию, усмотрев в этом "преступный" мотив.Прокурор подводил дело к обвинению Рясянен по статье УК с ответственностью за "военные преступления и преступления против человечности". Представитель юридической команды ADF International Пол Коулман, помогавший в защите Пяйви Рясянен, сравнил этот процесс со средневековой расправой над еретиками.Апелляционный суд единогласно оправдал Рясянен. При этом судьи заявили, что "должна существовать весомая социальная причина для вмешательства и ограничения свободы слова".
https://ukraina.ru/20231025/1050441636.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102679/82/1026798283_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5a60df0dfa2b100ba720869b276c70a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, ес, лгбт, секс-скандал, секс-меньшинства, традиция, библия, христиане, христианство, протестанты, секта, суд, прокурор, уголовное дело, уголовное наказание, уголовная юстиция, уголовное производство, демократия, свобода слова, религия
Новости, Финляндия, ЕС, ЛГБТ, Секс-скандал, секс-меньшинства, традиция, Библия, христиане, христианство, Протестанты, секта, Суд, прокурор, уголовное дело, уголовное наказание, уголовная юстиция, уголовное производство, демократия, свобода слова, Религия

Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам

20:42 16.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка "Библия Гутенберга. Начало нового времени"
Выставка Библия Гутенберга. Начало нового времени - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Апелляционный суд Финляндии 14 ноября решил отклонить обвинения, выдвинутые в отношении депутата парламента Пяйви Рясянен – её пытались привлечь к уголовной ответственности за цитирование Библии, что было приравнено к разжиганию ненависти к сексуальным меньшинствам
Пяйви Рясянен была председателем христианско-демократической партии и министром внутренних дел, а ныне является депутатом парламента Финляндии. В сообщениях местных СМИ она известна также как сторонница традиционных ценностей, за что неоднократно подвергалась попыткам травли и даже уголовного преследования.
Апелляционный суд в Хельсинки на этот раз рассматривал обвинения против Рясянен, выдвинутые на основании её записей в соцсети в 2019 году. В вину фигурантке вменяли цитирование Библии с обличением содомских грехов в то время, как Лютеранская церковь Финляндии пропагандировала "месяц гордости" ЛГБТ.
В марте 2022 года с Рясянен обвинения в разжигании ненависти к сексуальным меньшинствам были сняты. Окружной суд Хельсинки тогда постановил, что светские власти не должны заниматься интерпретацией религиозных текстов – то есть текстов Библии с обличением содомских грехов.
Однако в том же году прокурор начал обжалование этого решения, оспаривая мнение Рясянен о гомосексуализме и других сексуальных извращениях как о грехе. Прокурор пытался доказать судьям, что фигурантка якобы не имела права цитировать Библию, усмотрев в этом "преступный" мотив.
Прокурор подводил дело к обвинению Рясянен по статье УК с ответственностью за "военные преступления и преступления против человечности". Представитель юридической команды ADF International Пол Коулман, помогавший в защите Пяйви Рясянен, сравнил этот процесс со средневековой расправой над еретиками.
Апелляционный суд единогласно оправдал Рясянен. При этом судьи заявили, что "должна существовать весомая социальная причина для вмешательства и ограничения свободы слова".
- РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 04:34
"Мы так не выживем". ЛГБТ и заводы, пример Израиля и Америки. Украинские эксперты бьют тревогуКиевский режим будет испытывать дефицит вооружений и людей для продолжения войны. Не выручит даже западная помощь, тем более что Запад теперь вынужден будет помогать и Израилю. Похоже, это начинают понимать в Киеве
 
НовостиФинляндияЕСЛГБТСекс-скандалсекс-меньшинстватрадицияБиблияхристианехристианствоПротестантысектаСудпрокуроруголовное делоуголовное наказаниеуголовная юстицияуголовное производстводемократиясвобода словаРелигия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
21:24Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
20:50Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
20:42Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
20:33Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
20:22Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
20:02"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
20:00План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО
19:44Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
19:43Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
19:27Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
19:21Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
18:55Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
18:54Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины
18:47Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович
18:46"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной
18:35Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
18:27До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
18:20Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
18:03СБУ завела дело против министра энергетики РФ
Лента новостейМолния