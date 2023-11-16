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Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам

Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам - 16.11.2023 Украина.ру

Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам

Апелляционный суд Финляндии 14 ноября решил отклонить обвинения, выдвинутые в отношении депутата парламента Пяйви Рясянен – её пытались привлечь к уголовной ответственности за цитирование Библии, что было приравнено к разжиганию ненависти к сексуальным меньшинствам

2023-11-16T20:42

2023-11-16T20:42

2023-11-16T20:42

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Пяйви Рясянен была председателем христианско-демократической партии и министром внутренних дел, а ныне является депутатом парламента Финляндии. В сообщениях местных СМИ она известна также как сторонница традиционных ценностей, за что неоднократно подвергалась попыткам травли и даже уголовного преследования.Апелляционный суд в Хельсинки на этот раз рассматривал обвинения против Рясянен, выдвинутые на основании её записей в соцсети в 2019 году. В вину фигурантке вменяли цитирование Библии с обличением содомских грехов в то время, как Лютеранская церковь Финляндии пропагандировала "месяц гордости" ЛГБТ.В марте 2022 года с Рясянен обвинения в разжигании ненависти к сексуальным меньшинствам были сняты. Окружной суд Хельсинки тогда постановил, что светские власти не должны заниматься интерпретацией религиозных текстов – то есть текстов Библии с обличением содомских грехов.Однако в том же году прокурор начал обжалование этого решения, оспаривая мнение Рясянен о гомосексуализме и других сексуальных извращениях как о грехе. Прокурор пытался доказать судьям, что фигурантка якобы не имела права цитировать Библию, усмотрев в этом "преступный" мотив.Прокурор подводил дело к обвинению Рясянен по статье УК с ответственностью за "военные преступления и преступления против человечности". Представитель юридической команды ADF International Пол Коулман, помогавший в защите Пяйви Рясянен, сравнил этот процесс со средневековой расправой над еретиками.Апелляционный суд единогласно оправдал Рясянен. При этом судьи заявили, что "должна существовать весомая социальная причина для вмешательства и ограничения свободы слова".

https://ukraina.ru/20231025/1050441636.html

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