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Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы

Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы - 16.11.2023 Украина.ру

Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы

Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба ведомства

2023-11-16T18:20

2023-11-16T18:20

2023-11-16T18:20

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Отмечается, что с мая 2018 года экс-сотрудница перевела на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины более 330 тысяч рублей. Всего она осуществила свыше 60-ти таких переводов. В ФСБ добавили, что женщина намерено перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против российской армии. Ранее сообщалось о задержании ФСБ жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, всу, сво, ростовская область, уголовное дело, уголовное наказание, украина