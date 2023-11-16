Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051091725.html
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы - 16.11.2023 Украина.ру
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба ведомства
2023-11-16T18:20
2023-11-16T18:20
новости
сбу
всу
сво
ростовская область
уголовное дело
уголовное наказание
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101758/30/1017583027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_006089991679b5bd96d3489c67ac3f88.jpg
Отмечается, что с мая 2018 года экс-сотрудница перевела на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины более 330 тысяч рублей. Всего она осуществила свыше 60-ти таких переводов. В ФСБ добавили, что женщина намерено перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против российской армии. Ранее сообщалось о задержании ФСБ жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101758/30/1017583027_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba20171729e7d4c91ac04a1ee34c203d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сбу, всу, сво, ростовская область, уголовное дело, уголовное наказание, украина
Новости, СБУ, ВСУ, СВО, Ростовская область, уголовное дело, уголовное наказание, Украина

Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы

18:20 16.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба ведомства
Отмечается, что с мая 2018 года экс-сотрудница перевела на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины более 330 тысяч рублей. Всего она осуществила свыше 60-ти таких переводов.
"В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
В ФСБ добавили, что женщина намерено перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против российской армии.
Ранее сообщалось о задержании ФСБ жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.
 
НовостиСБУВСУСВОРостовская областьуголовное делоуголовное наказаниеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
18:27До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
18:20Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
18:03СБУ завела дело против министра энергетики РФ
17:56"Управляемая революция" Колчака. Как адмирал Черноморский флот спасал
17:49Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
17:49"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
17:44Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке
17:23Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу
17:22В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу
17:21Михаил Александров: Кэмерон приехал к Зеленскому отговаривать от капитуляции
17:00Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
16:59В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать
16:57Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
16:40Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
16:33Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
16:31Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии
16:20"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой
16:10В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"
16:09Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
Лента новостейМолния