https://ukraina.ru/20231116/1051091725.html
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы - 16.11.2023 Украина.ру
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба ведомства
2023-11-16T18:20
2023-11-16T18:20
2023-11-16T18:20
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Отмечается, что с мая 2018 года экс-сотрудница перевела на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины более 330 тысяч рублей. Всего она осуществила свыше 60-ти таких переводов. В ФСБ добавили, что женщина намерено перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против российской армии. Ранее сообщалось о задержании ФСБ жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, всу, сво, ростовская область, уголовное дело, уголовное наказание, украина
Новости, СБУ, ВСУ, СВО, Ростовская область, уголовное дело, уголовное наказание, Украина
Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба ведомства
Отмечается, что с мая 2018 года экс-сотрудница перевела на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины более 330 тысяч рублей. Всего она осуществила свыше 60-ти таких переводов.
"В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
В ФСБ добавили, что женщина намерено перечисляла деньги, которые использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений ВСУ, участвующих с 2016 года в карательных операциях в Донбассе, а с 24 февраля 2022 года - в боевых действиях против российской армии.
Ранее сообщалось о задержании ФСБ жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.