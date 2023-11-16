Финляндия обсудит возможность закрытия КПП на границе с РФ
13:24 16.11.2023 (обновлено: 13:29 16.11.2023)
© РИА Новости . Игорь Петров / Перейти в фотобанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Обсуждение состоится 16 ноября, сообщают со ссылкой на МВД страны "Известия"
МВД Финляндии представит предложения правительству об ограничении или закрытии пограничных переходов с Россией. Причина – нелегальная миграция. По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.
Министр добавила, что на минувшей неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.
"Этот вопрос обсуждался с российскими властями, но желаемого результата не дал", — сказала она.
По ее словам, Финляндия может принять более жесткие меры, вплоть до закрытия границ. 13 ноября стало известно, что для предупреждения незаконной миграции республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах. Срок действия запрета не называется.
20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.