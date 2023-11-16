https://ukraina.ru/20231116/1051079963.html
Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР
Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР - 16.11.2023 Украина.ру
Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 ноября в общении с журналистами не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина
2023-11-16T13:23
2023-11-16T13:23
2023-11-16T13:23
диктаторы
джо байден
си цзиньпин
дмитрий песков
новости
зарубежье
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"Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков.Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией.Переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли накануне в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе".
https://ukraina.ru/20231116/1051075609.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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диктаторы, джо байден, си цзиньпин, дмитрий песков, новости, зарубежье
диктаторы, Джо Байден, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Новости, Зарубежье
Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 ноября в общении с журналистами не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина
"Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков.
Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией.
"Нет, пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке дня. Поэтому будем ждать, когда появится, прольется свет на то, какие вопросы обсуждались", - сказал представитель Кремля.
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли накануне в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе".