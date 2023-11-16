https://ukraina.ru/20231116/1051079963.html

Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР

Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР - 16.11.2023 Украина.ру

Песков отреагировал на нелестные высказывания Байдена про председателя КНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 ноября в общении с журналистами не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина

2023-11-16T13:23

2023-11-16T13:23

2023-11-16T13:23

диктаторы

джо байден

си цзиньпин

дмитрий песков

новости

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_dce029141a707ee81706e4b48495ed3e.jpg

"Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков.Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией.Переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли накануне в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе".

https://ukraina.ru/20231116/1051075609.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

диктаторы, джо байден, си цзиньпин, дмитрий песков, новости, зарубежье