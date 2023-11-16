https://ukraina.ru/20231116/1051073821.html

Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс

Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс - 16.11.2023 Украина.ру

Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс

После провала на Украине США планируют атаковать Россию через Ближний Восток и Центральную Азию. Об этом сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works

2023-11-16T10:26

2023-11-16T10:26

2023-11-16T10:27

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По мнению экс-чиновника вашингтонской администрации, инструментом этой атаки станут исламистские террористы."Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", - сказал Робертс.Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в новой ситуации намерены создать для России "гораздо большую угрозу", чем это предполагалось сделать с помощью Украины.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превращена Западом в площадку для обучения террористов и наёмников методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.По словам заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексея Лыженкова, США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористическими исламистскими группировками, изображая борьбу с ними только на словах.

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, украина, иран, ближний восток, средняя азия, пол крейг робертс, терроризм