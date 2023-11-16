Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс - 16.11.2023 Украина.ру
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Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс - 16.11.2023 Украина.ру
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
После провала на Украине США планируют атаковать Россию через Ближний Восток и Центральную Азию. Об этом сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works
2023-11-16T10:26
2023-11-16T10:27
новости
сша
россия
украина
иран
ближний восток
средняя азия
пол крейг робертс
терроризм
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По мнению экс-чиновника вашингтонской администрации, инструментом этой атаки станут исламистские террористы."Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", - сказал Робертс.Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в новой ситуации намерены создать для России "гораздо большую угрозу", чем это предполагалось сделать с помощью Украины.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превращена Западом в площадку для обучения террористов и наёмников методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.По словам заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексея Лыженкова, США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористическими исламистскими группировками, изображая борьбу с ними только на словах.
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новости, сша, россия, украина, иран, ближний восток, средняя азия, пол крейг робертс, терроризм
Новости, США, Россия, Украина, Иран, Ближний Восток, Средняя Азия, Пол Крейг Робертс, терроризм

Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс

10:26 16.11.2023 (обновлено: 10:27 16.11.2023)
 
© Фото : скриншот youtube.com
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : скриншот youtube.com
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После провала на Украине США планируют атаковать Россию через Ближний Восток и Центральную Азию. Об этом сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works
По мнению экс-чиновника вашингтонской администрации, инструментом этой атаки станут исламистские террористы.
"Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", - сказал Робертс.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в новой ситуации намерены создать для России "гораздо большую угрозу", чем это предполагалось сделать с помощью Украины.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превращена Западом в площадку для обучения террористов и наёмников методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.
По словам заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексея Лыженкова, США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористическими исламистскими группировками, изображая борьбу с ними только на словах.
Николай Стариков интервью
07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
НовостиСШАРоссияУкраинаИранБлижний ВостокСредняя АзияПол Крейг Робертстерроризм
 
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