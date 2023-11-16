https://ukraina.ru/20231116/1051073821.html
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс - 16.11.2023 Украина.ру
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
После провала на Украине США планируют атаковать Россию через Ближний Восток и Центральную Азию. Об этом сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works
2023-11-16T10:26
2023-11-16T10:26
2023-11-16T10:27
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средняя азия
пол крейг робертс
терроризм
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По мнению экс-чиновника вашингтонской администрации, инструментом этой атаки станут исламистские террористы."Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", - сказал Робертс.Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в новой ситуации намерены создать для России "гораздо большую угрозу", чем это предполагалось сделать с помощью Украины.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превращена Западом в площадку для обучения террористов и наёмников методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.По словам заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексея Лыженкова, США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористическими исламистскими группировками, изображая борьбу с ними только на словах.
https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, иран, ближний восток, средняя азия, пол крейг робертс, терроризм
Новости, США, Россия, Украина, Иран, Ближний Восток, Средняя Азия, Пол Крейг Робертс, терроризм
Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
10:26 16.11.2023 (обновлено: 10:27 16.11.2023)
После провала на Украине США планируют атаковать Россию через Ближний Восток и Центральную Азию. Об этом сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works
По мнению экс-чиновника вашингтонской администрации, инструментом этой атаки станут исламистские террористы.
"Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", - сказал Робертс.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в новой ситуации намерены создать для России "гораздо большую угрозу", чем это предполагалось сделать с помощью Украины.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превращена Западом в площадку для обучения террористов и наёмников методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.
По словам заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексея Лыженкова, США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористическими исламистскими группировками, изображая борьбу с ними только на словах.