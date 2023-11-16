https://ukraina.ru/20231116/1051072865.html

Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО

Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО - 16.11.2023 Украина.ру

Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО

Турецкая коммунистическая партия призвала парламент Турции обсудить не членство Швеции в НАТО, а выход Турции из Североатлантического альянса, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-16T10:27

2023-11-16T10:27

2023-11-16T10:28

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16 ноября парламентская комиссия Турции по иностранным делам начнёт рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. В турецкой Компартии назвали этот вопрос постыдным.На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия в апреле этого года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 23 октября сообщила, что президент предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Журналисты турецкой газеты Sabah заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.

https://ukraina.ru/20231024/1050434133.html

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новости, турция, швеция, нато, зарубежье, парламент, вступление, коммунистическая партия