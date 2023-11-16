https://ukraina.ru/20231116/1051072865.html
Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО
Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО - 16.11.2023 Украина.ру
Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО
Турецкая коммунистическая партия призвала парламент Турции обсудить не членство Швеции в НАТО, а выход Турции из Североатлантического альянса, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-16T10:27
2023-11-16T10:27
2023-11-16T10:28
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вступление
коммунистическая партия
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16 ноября парламентская комиссия Турции по иностранным делам начнёт рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. В турецкой Компартии назвали этот вопрос постыдным.На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия в апреле этого года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 23 октября сообщила, что президент предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Журналисты турецкой газеты Sabah заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, турция, швеция, нато, зарубежье, парламент, вступление, коммунистическая партия
Новости, Турция, Швеция, НАТО, Зарубежье, парламент, вступление, коммунистическая партия
Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО
10:27 16.11.2023 (обновлено: 10:28 16.11.2023)
Турецкая коммунистическая партия призвала парламент Турции обсудить не членство Швеции в НАТО, а выход Турции из Североатлантического альянса, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости
16 ноября парламентская комиссия Турции по иностранным делам начнёт рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. В турецкой Компартии назвали этот вопрос постыдным.
"Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции", - говорится в заявлении партии.
На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия в апреле этого года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 23 октября сообщила, что президент предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Журналисты турецкой газеты Sabah заявили
, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.
США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.