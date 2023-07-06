Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ - 06.07.2023 Украина.ру
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Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ
Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ - 06.07.2023 Украина.ру
Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ
Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США, пишет турецкая газета Sabah
2023-07-06T10:42
2023-07-06T10:43
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Швеция делает всё возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон. США хотят использовать страну для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишут журналисты.Если бы Швеция действительно хотела стать членом НАТО, она достигла бы компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана, отмечает автор.Нежелание Швеции присоединяться к Североатлантическому альянсу объясняется стратегическими и социальными причинами.Внешняя политика Швеции основана на стратегической традиции "активного нейтралитета". Благодаря своему географическому положению, отсутствию угрозы вторжения и выходу в открытое море, Швеция является страной, которая может пользоваться преимуществами международной торговли, даже сохраняя политический и военный нейтралитет.Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет.Автор убеждён, что, если Швеция не вступила в НАТО даже во времена холодной войны, то не станет вступать и из-за конфликта на Украине, так как не имеет даже общих границ с Россией.После вступления Финляндии, Швеция уже получила защиту НАТО, она может быть защищена и не будучи членом альянса.США хотят присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
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новости, зарубежье, швеция, нато, сша, финляндия, турция, россия (рф), ес
Новости, Зарубежье, Швеция, НАТО, США, Финляндия, Турция, Россия (РФ), ЕС

Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ

10:42 06.07.2023 (обновлено: 10:43 06.07.2023)
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США, пишет турецкая газета Sabah
Швеция делает всё возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон. США хотят использовать страну для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишут журналисты.

"Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. В последние дни Швеция делает всё возможное, чтобы избежать примирения [с Турцией]", - пишет издание.

Если бы Швеция действительно хотела стать членом НАТО, она достигла бы компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана, отмечает автор.
Нежелание Швеции присоединяться к Североатлантическому альянсу объясняется стратегическими и социальными причинами.
Внешняя политика Швеции основана на стратегической традиции "активного нейтралитета". Благодаря своему географическому положению, отсутствию угрозы вторжения и выходу в открытое море, Швеция является страной, которая может пользоваться преимуществами международной торговли, даже сохраняя политический и военный нейтралитет.
"Принимать политическую сторону и вступать в военные союзы - это ненужные расходы для Швеции и приносит больше вреда, чем пользы", - пишет автор.
Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет.
Автор убеждён, что, если Швеция не вступила в НАТО даже во времена холодной войны, то не станет вступать и из-за конфликта на Украине, так как не имеет даже общих границ с Россией.
После вступления Финляндии, Швеция уже получила защиту НАТО, она может быть защищена и не будучи членом альянса.
США хотят присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
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