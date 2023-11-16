https://ukraina.ru/20231116/1051071807.html

Макрон в Азии. Франция пытается вытеснить Россию с постсоветского пространства

Макрон в Азии. Франция пытается вытеснить Россию с постсоветского пространства - 16.11.2023 Украина.ру

Макрон в Азии. Франция пытается вытеснить Россию с постсоветского пространства

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Киргизию. Договорённость по этому поводу была достигнута в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Париж

2023-11-16T11:47

2023-11-16T11:47

2023-11-16T11:47

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франция

россия

эммануэль макрон

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зарубежье

киргизия

постсоветское пространство

средняя азия

визиты

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Макрон ответил согласием на приглашение Жапарова. Дата поездки неизвестна, но, по всей видимости, речь идёт о ближайшем будущем. Напомним, совсем недавно президент Франции побывал ещё в двух бывших азиатских республиках СССР – Казахстане и Узбекистане. И этим внешнеполитическая активность, которую Париж в последнее время проявляет на постсоветском пространстве, отнюдь не исчерпывается.Согласно официальным сообщениям, власти Франции и Киргизии будут обсуждать экономическое сотрудничество – в ходе переговоров в Париже Макрон выразил заинтересованность в организации работы на киргизской территории крупных французских компаний Total и Electricite de France. В Казахстане и Узбекистане Макрона интересовала возможность организации поставок и транзита урана, так как Нигер, ранее бывший главным поставщиком ядерного топлива для Франции, после смены власти в стране отказался это делать.События в Нигере, несомненно, имеют самое непосредственное отношение к нынешним действиям Парижа. Макрон хочет не только обзавестись новыми поставщиками сырья: судя по всему, он вознамерился потеснить позиции России в её традиционной сфере влияния – ровно так же, как Россия сейчас вытесняет Францию из её бывших африканских колоний. И дело касается отнюдь не только Средней Азии.В частности, премьер Армении Никол Пашинян в последнее время сделал ряд заявлений об ошибочности односторонней ориентации на Россию в сфере безопасности. По мнению Пашиняна, Россия не предприняла никаких реальных действий, чтобы спасти Нагорный Карабах от захвата Азербайджаном. По сведениям армянских СМИ, премьер Армении раздумывал над тем, чтобы найти нового покровителя, который, по его замыслу, будет более эффективным. После этого Ереван будет готов объявить о своём "внеблоковом статусе".В итоге эти сведения опроверг сам Пашинян. Связано это прежде всего с тем, что стать для Армении "донором безопасности" не сможет ни одна внерегиональная сила. Тем не менее, Париж постоянно демонстрирует Еревану свою поддержку – по крайней мере, риторически. Более того, власти Армении явно заинтересовались идеей перевооружения своей армии французским оружием.Речь идёт о поставках радиолокационных систем Ground Master 200. Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж и Ереван подписали контракт на поставку трёх таких систем. Кроме того, Армения уже получила первую партию французских бронемашин Bastion. Как отмечается, изначально они предназначались для Украины, но ВСУ отказались от них из-за слабой защищённости.Помимо этого, военная активность Франции растёт и в Молдавии. В частности, на днях в Кишинёв была доставлена партия снаряжения, пехотного оружия и боеприпасов, и сделано это было в рамках программы укрепления обороноспособности молдавских вооружённых сил. Данная программа функционирует в рамках французской инициативы, известной как Европейское политическое сообщество, саммит которой прошёл в Молдавии в начале июня.ВС Франции также создают новое командование воздушно-наземных операций "Европа", которое будет руководить всеми подобными операциями на европейском континенте. Обозреватели полагают, что это связано с тем, что Париж смещает акцент с боевых действий в Африке, чем в основном и занималась французская армия в последние десятилетия, на противостояние России в Европе. Они также отмечают ключевую роль Франции в Румынии в качестве посредника между ней и другими странами НАТО. Именно французские военные руководят боевой группой НАТО в Румынии, что, кстати, имеет исторические причины: в XIX-XX веках вплоть до заключения союза с Гитлером Румыния ориентировалась в первую очередь именно на Францию.И нет больших сомнений в том, что это делается в качестве попытки отомстить России за Африку. Франция, разумеется, никогда не была и не могла быть России другом. Однако она часто пыталась играть в отношениях с ней роль "доброго полицейского". Сегодня же от внешних приличий остаётся всё меньше следов: Париж будет делать для ослабления и изоляции Москвы всё, что в его силах.

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