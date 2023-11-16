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Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин
Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин - 16.11.2023 Украина.ру
Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин
Китай и США должны совместно нести ответственность крупных держав, укреплять координацию по международным и региональным вопросам, добиваясь синергии. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
2023-11-16T06:23
2023-11-16T06:23
2023-11-16T06:24
новости
китай
си цзиньпин
джо байден
переговоры
атэс
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"Необходимо совместно нести ответственность крупных держав… Китай и США должны служить примером, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставлять миру больше общественных благ", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая."Решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, невозможно без сотрудничества между крупными странами", - подчеркнул Си Цзиньпин.По его словам, выдвигаемые обеими сторонами инициативы должны быть открыты друг для друга, чтобы их можно было координировать и соединять для формирования синергии.
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Украина.ру
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новости, китай, си цзиньпин, джо байден, переговоры, атэс
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, переговоры, АТЭС
Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин
06:23 16.11.2023 (обновлено: 06:24 16.11.2023)
Китай и США должны совместно нести ответственность крупных держав, укреплять координацию по международным и региональным вопросам, добиваясь синергии. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
"Необходимо совместно нести ответственность крупных держав… Китай и США должны служить примером, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, а также предоставлять миру больше общественных благ", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
"Решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, невозможно без сотрудничества между крупными странами", - подчеркнул Си Цзиньпин.
По его словам, выдвигаемые обеими сторонами инициативы должны быть открыты друг для друга, чтобы их можно было координировать и соединять для формирования синергии.