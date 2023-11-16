https://ukraina.ru/20231116/1051065754.html

США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин

США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин - 16.11.2023 Украина.ру

США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин

США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

2023-11-16T05:56

2023-11-16T05:56

2023-11-16T05:57

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"США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Тайваньский вопрос всегда был "самым важным и чувствительным вопросом" в китайско-американских отношениях, подчеркнул Си Цзиньпин.Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.

https://ukraina.ru/20231115/1051045409.html

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новости, китай, сша, тайвань, переговоры, атэс