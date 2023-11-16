https://ukraina.ru/20231116/1051065754.html
США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин
США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин - 16.11.2023 Украина.ру
США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин
США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
2023-11-16T05:56
2023-11-16T05:56
2023-11-16T05:57
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атэс
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"США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Тайваньский вопрос всегда был "самым важным и чувствительным вопросом" в китайско-американских отношениях, подчеркнул Си Цзиньпин.Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.
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новости, китай, сша, тайвань, переговоры, атэс
Новости, Китай, США, Тайвань, переговоры, АТЭС
США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин
05:56 16.11.2023 (обновлено: 05:57 16.11.2023)
США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
"США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Тайваньский вопрос всегда был "самым важным и чувствительным вопросом" в китайско-американских отношениях, подчеркнул Си Цзиньпин.
Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".
В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.