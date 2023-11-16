На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога - 16.11.2023 Украина.ру
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На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога
На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога - 16.11.2023 Украина.ру
На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:00 мск, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму
2023-11-16T05:11
2023-11-16T05:12
новости
украина
воздушная тревога
ракеты
сво
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Как сообщалось ранее, по меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, ракеты, СВО

На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога

05:11 16.11.2023 (обновлено: 05:12 16.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:00 мск, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму
Как сообщалось ранее, по меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
04:40
Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетовНа Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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