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Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая

Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая - 16.11.2023 Украина.ру

Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая

Китай настаивает на отмене односторонних санкций США, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность для китайских компаний. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

2023-11-16T04:11

2023-11-16T04:11

2023-11-16T04:12

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"США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки и односторонние санкции… Надеюсь, Соединённые Штаты серьёзно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин в ходе встречи также отметил, что "развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы".Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.

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новости, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, переговоры, атэс