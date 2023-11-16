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Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая
Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая - 16.11.2023 Украина.ру
Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая
Китай настаивает на отмене односторонних санкций США, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность для китайских компаний. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
2023-11-16T04:11
2023-11-16T04:11
2023-11-16T04:12
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"США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки и односторонние санкции… Надеюсь, Соединённые Штаты серьёзно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин в ходе встречи также отметил, что "развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы".Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.
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новости, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, переговоры, атэс
Новости, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, переговоры, АТЭС
Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить все санкции против Китая
04:11 16.11.2023 (обновлено: 04:12 16.11.2023)
Китай настаивает на отмене односторонних санкций США, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность для китайских компаний. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
"США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки и односторонние санкции… Надеюсь, Соединённые Штаты серьёзно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в ходе встречи также отметил, что "развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы".
Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".
В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.