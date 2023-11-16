https://ukraina.ru/20231116/1051064795.html

ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК

ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК - 16.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК

Формирования киевского режима в ночь на 16 ноября выпустили по Горловке, Макеевке и Донецку 10 снарядов калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-16T02:59

2023-11-16T02:59

2023-11-16T03:00

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 20:50 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 21:30 мск - населённый пункт Архангельское - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 01:35 мск - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:00 мск - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231115/1051060545.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво