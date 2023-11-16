ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК - 16.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК - 16.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК
Формирования киевского режима в ночь на 16 ноября выпустили по Горловке, Макеевке и Донецку 10 снарядов калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-16T02:59
2023-11-16T03:00
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 20:50 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 21:30 мск - населённый пункт Архангельское - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 01:35 мск - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:00 мск - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК

02:59 16.11.2023 (обновлено: 03:00 16.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Формирования киевского режима в ночь на 16 ноября выпустили по Горловке, Макеевке и Донецку 10 снарядов калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 20:50 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 21:30 мск - населённый пункт Архангельское - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 01:35 мск - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 02:00 мск - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.
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