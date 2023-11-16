Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки" - 16.11.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"
Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки" - 16.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"
Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что наступление ВСУ пошло не так, как планировалось. После провала "контрнаступа" крайними назначили президента Украины Владимира Зеленского и его генерала Александра Сырского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-16T05:40
2023-11-16T05:40
новости
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
украина
наступление
всу
сво
потери
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Что касается конфликта президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного, то сейчас каждый из них добивается определенного медийного эффекта, чтобы продолжать рассчитывать на поддержку своих кураторов, рассказал историк.Именно Залужный говорил о том, каких "блестящих побед" якобы добились ВСУ под Харьковом и Херсоном. И о нем заговорили как о гении военной мысли. В Киеве заговорили, что война не выигрывается от обороны, поэтому наступление было неизбежно, добавил эксперт.Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, он просто умыл руки и стал объяснять, почему ВСУ проиграли наступление. Если раньше он был генералом, то сейчас стал наблюдателем из ООН, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
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Новости
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, украина, наступление, всу, сво, потери
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Украина, наступление, ВСУ, СВО, потери

Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"

05:40 16.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
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Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что наступление ВСУ пошло не так, как планировалось. После провала "контрнаступа" крайними назначили президента Украины Владимира Зеленского и его генерала Александра Сырского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Что касается конфликта президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного, то сейчас каждый из них добивается определенного медийного эффекта, чтобы продолжать рассчитывать на поддержку своих кураторов, рассказал историк.
Именно Залужный говорил о том, каких "блестящих побед" якобы добились ВСУ под Харьковом и Херсоном. И о нем заговорили как о гении военной мысли. В Киеве заговорили, что война не выигрывается от обороны, поэтому наступление было неизбежно, добавил эксперт.
"Но эта неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что "контрнаступ" пошел не так, как надо. А крайним в этой истории оказался Зеленский. Плюс у Зеленского есть свой генерал — [Александр] Сырский (он не входит в команду Залужного). Сырского стали называть кровавым", - отметил Полищук.
Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, он просто умыл руки и стал объяснять, почему ВСУ проиграли наступление. Если раньше он был генералом, то сейчас стал наблюдателем из ООН, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 14:07
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийУкраинанаступлениеВСУСВОпотери
 
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