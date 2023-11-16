https://ukraina.ru/20231116/1051061459.html

Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"

Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки" - 16.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"

Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что наступление ВСУ пошло не так, как планировалось. После провала "контрнаступа" крайними назначили президента Украины Владимира Зеленского и его генерала Александра Сырского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-16T05:40

2023-11-16T05:40

2023-11-16T05:40

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валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

украина

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Что касается конфликта президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного, то сейчас каждый из них добивается определенного медийного эффекта, чтобы продолжать рассчитывать на поддержку своих кураторов, рассказал историк.Именно Залужный говорил о том, каких "блестящих побед" якобы добились ВСУ под Харьковом и Херсоном. И о нем заговорили как о гении военной мысли. В Киеве заговорили, что война не выигрывается от обороны, поэтому наступление было неизбежно, добавил эксперт.Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, он просто умыл руки и стал объяснять, почему ВСУ проиграли наступление. Если раньше он был генералом, то сейчас стал наблюдателем из ООН, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

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новости, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, украина, наступление, всу, сво, потери