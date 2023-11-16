Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"
Неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что наступление ВСУ пошло не так, как планировалось. После провала "контрнаступа" крайними назначили президента Украины Владимира Зеленского и его генерала Александра Сырского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Что касается конфликта президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного, то сейчас каждый из них добивается определенного медийного эффекта, чтобы продолжать рассчитывать на поддержку своих кураторов, рассказал историк.
Именно Залужный говорил о том, каких "блестящих побед" якобы добились ВСУ под Харьковом и Херсоном. И о нем заговорили как о гении военной мысли. В Киеве заговорили, что война не выигрывается от обороны, поэтому наступление было неизбежно, добавил эксперт.
"Но эта неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что "контрнаступ" пошел не так, как надо. А крайним в этой истории оказался Зеленский. Плюс у Зеленского есть свой генерал — [Александр] Сырский (он не входит в команду Залужного). Сырского стали называть кровавым", - отметил Полищук.
Хотя Залужный как главком ВСУ может влиять на тактику и применение войск, он просто умыл руки и стал объяснять, почему ВСУ проиграли наступление. Если раньше он был генералом, то сейчас стал наблюдателем из ООН, заключил собеседник издания.
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14 ноября, 14:07Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене