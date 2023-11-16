"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак - 16.11.2023 Украина.ру
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"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак
"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак - 16.11.2023 Украина.ру
"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак
Залужный рассказал главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта и потребностях ВСУ. Таким образом главком ВСУ хочет помешать Зеленскому выиграть выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-16T05:30
2023-11-16T05:30
новости
владимир зеленский
валерий залужный
андрей ермак
офис президента
украина
сша
всу
командование
президентские выборы
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Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях ВСУ. Нужно понимать, что в этой беседе было 90% политики, отметил эксперт.Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.Сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу главкома ВСУ, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, офис президента, украина, сша, всу, командование, президентские выборы, фронт
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Офис президента, Украина, США, ВСУ, командование, президентские выборы, фронт

"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак

05:30 16.11.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
© president.gov.ua
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Залужный рассказал главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта и потребностях ВСУ. Таким образом главком ВСУ хочет помешать Зеленскому выиграть выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях ВСУ. Нужно понимать, что в этой беседе было 90% политики, отметил эксперт.
"Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия", - отметил Марков.
Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.
Сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу главкома ВСУ, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАндрей ЕрмакОфис президентаУкраинаСШАВСУкомандованиепрезидентские выборыфронт
 
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