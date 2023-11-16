"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак
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Залужный рассказал главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта и потребностях ВСУ. Таким образом главком ВСУ хочет помешать Зеленскому выиграть выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях ВСУ. Нужно понимать, что в этой беседе было 90% политики, отметил эксперт.
"Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия", - отметил Марков.
Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.
Сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу главкома ВСУ, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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