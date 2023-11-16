https://ukraina.ru/20231116/1051054630.html

"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак

"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак - 16.11.2023 Украина.ру

"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак

Залужный рассказал главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта и потребностях ВСУ. Таким образом главком ВСУ хочет помешать Зеленскому выиграть выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-11-16T05:30

2023-11-16T05:30

2023-11-16T05:30

новости

владимир зеленский

валерий залужный

андрей ермак

офис президента

украина

сша

всу

командование

президентские выборы

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Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях ВСУ. Нужно понимать, что в этой беседе было 90% политики, отметил эксперт.Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.Сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу главкома ВСУ, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, офис президента, украина, сша, всу, командование, президентские выборы, фронт