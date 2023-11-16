Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками" - 16.11.2023 Украина.ру
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Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками"
Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками" - 16.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками"
В последние дни в Авдеевке царит самый настоящий ад: украинский гарнизон в городе не знает ни минуты покоя – по нему постоянно бьет российская артиллерия, а российская авиация разносит украинские укрепы ФАБами. Повсюду пожары и смерть
2023-11-16T06:24
2023-11-16T06:28
эксклюзив
авдеевка
сво
спецоперация
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О ситуации на авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, которая помогает гуманитаркой российским бойцам на фронте."За эту неделю наши уничтожили семь "Леопардов". Вчера сожгли американскую БМП "Брэдли", которая доставляла сильное беспокойство в полях в условной "трапеции" Опытное-Северное-Ласточкино-Авдеевка. Гонялись наши за ней долго. Не получалось ее никак уничтожить. Укры ее постоянно где-то прятали, а в нужный момент она выезжала и била по нашим позициям. "Брэдли" - это серьезная техника: у нее 25-мм пушка. Хотя и бьет на 2 км, но все равно мешала нашему продвижению; потом у нее есть пулемет 7,62 мм и 4 противотанковые ракеты. Так вот вчера эту "Брэдли", которая стала символом обороны укров на нашем южном фланге, мы сожгли к чертовой матери с помощью FPV-дрона – дрона-камикадзе".Те в Донецке, кто живет в высотных панельных домах ближе к Авдеевке, могут в последнее время наблюдать по ночам зарево над этим городом. Оно получается благодаря "зажигалкам", которые стала активно применять российская сторона. Они похожи, кто не в курсе, на залп салюта или фейерверка. Все эти "кометы" медленно опускаются на Авдеевку, в которой не осталось жителей, и которая превращена ВСУ в крепость. В результате начинают гореть траншеи и блиндажи, если у них есть деревянные части. Если "зажигалки" поджигают склады с б/к и ГСМ, то от высокой температуры начинается сильная детонация. Отсюда и зарево."Пока на Коксохим нам войти не удается, наши разведгруппы только прощупывают украинскую оборону в этом месте, но вот российская авиация ФАБами от 500 кг до полутора тысячи килограммов (1,5 тонны) методично разрушают украинские укрепления. За сутки могут накидать до 30 ФАБов с интервалов в полчаса. Но обычно 10-15 штук в сутки. ФАБы запускает наша авиация на высоте 12 км. Они летят со скоростью сброса – 2000 км/ч", - рассказала Бобкова.Российским бойцам, наступая, приходится постоянно уничтожать украинские беспилотники. Самый страшный среди них - тяжелые БПЛА – "Баба-Яга", которые сбрасывают бомбы по нашим позициям. Оптика у них плохая, но они все оборудованы тепловизорами, поэтому могут работать по ночам."Наши ребята, которые стоят по ночам на наблюдательных точках, "Бабу Ягу" засекают по звуку. Она очень шумно летит. Скорость – 30 км/ч. Как только услышали звук, сразу с помощью тепловизора засекают ее. Она нагревается во время полета, поэтому с помощью тепловизора ее можно засечь. Также благодаря нескольким антидроновым ружьям садят ее.Если же она оборудована старлинками Илона Маска, то сначала опускают "Бабу-Ягу" на высоту порядка 400 метров, а потом сбивают ее с помощью стрелкового оружия. Сейчас на позиции возвратят зенитки. Их устанавливали на автомашины – ГАЗы и Уралы, как оружие против пехоты и легкой техники, но теперь будут ими бить по БПЛА на авдеевском фронте", - сообщила Бобкова.По последним данным Авдеевская промка полностью зачищена. Продолжается российское продвижение на севере - на Новокалиново и Керамик. Идут бои (стрелковые) за Первомайское и к востоку от Степного (Степового), из которого на днях ушли подразделения ВСУ.
https://ukraina.ru/20231115/1051029557.html
https://ukraina.ru/20231114/1050997174.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, сво, спецоперация
Эксклюзив, Авдеевка, СВО, Спецоперация

Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками"

06:24 16.11.2023 (обновлено: 06:28 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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В последние дни в Авдеевке царит самый настоящий ад: украинский гарнизон в городе не знает ни минуты покоя – по нему постоянно бьет российская артиллерия, а российская авиация разносит украинские укрепы ФАБами. Повсюду пожары и смерть
О ситуации на авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, которая помогает гуманитаркой российским бойцам на фронте.
"За эту неделю наши уничтожили семь "Леопардов". Вчера сожгли американскую БМП "Брэдли", которая доставляла сильное беспокойство в полях в условной "трапеции" Опытное-Северное-Ласточкино-Авдеевка.
Гонялись наши за ней долго. Не получалось ее никак уничтожить. Укры ее постоянно где-то прятали, а в нужный момент она выезжала и била по нашим позициям. "Брэдли" - это серьезная техника: у нее 25-мм пушка. Хотя и бьет на 2 км, но все равно мешала нашему продвижению; потом у нее есть пулемет 7,62 мм и 4 противотанковые ракеты. Так вот вчера эту "Брэдли", которая стала символом обороны укров на нашем южном фланге, мы сожгли к чертовой матери с помощью FPV-дрона – дрона-камикадзе".
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 06:54
Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выигралаНаступление России на авдеевском фронте продолжается: украинцы ушли из Степного (Степового). Это северный фланг. Российские подразделения уже закрепились на восточных окраинах этого населенного пункта, а он сам стал серой зоной. Коксохим российская авиация бомбит по ночам ФАБами
Те в Донецке, кто живет в высотных панельных домах ближе к Авдеевке, могут в последнее время наблюдать по ночам зарево над этим городом. Оно получается благодаря "зажигалкам", которые стала активно применять российская сторона.
Они похожи, кто не в курсе, на залп салюта или фейерверка. Все эти "кометы" медленно опускаются на Авдеевку, в которой не осталось жителей, и которая превращена ВСУ в крепость. В результате начинают гореть траншеи и блиндажи, если у них есть деревянные части. Если "зажигалки" поджигают склады с б/к и ГСМ, то от высокой температуры начинается сильная детонация. Отсюда и зарево.
"Пока на Коксохим нам войти не удается, наши разведгруппы только прощупывают украинскую оборону в этом месте, но вот российская авиация ФАБами от 500 кг до полутора тысячи килограммов (1,5 тонны) методично разрушают украинские укрепления. За сутки могут накидать до 30 ФАБов с интервалов в полчаса. Но обычно 10-15 штук в сутки. ФАБы запускает наша авиация на высоте 12 км. Они летят со скоростью сброса – 2000 км/ч", - рассказала Бобкова.
Российским бойцам, наступая, приходится постоянно уничтожать украинские беспилотники. Самый страшный среди них - тяжелые БПЛА – "Баба-Яга", которые сбрасывают бомбы по нашим позициям. Оптика у них плохая, но они все оборудованы тепловизорами, поэтому могут работать по ночам.
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 08:03
Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставилиИностранные наемники в Авдеевке продолжают погибать. Российские подразделения на севере вошли в Степное (Степовое). Группировку ВСУ рассекут на две и продолжат планомерно уничтожать. Между южным и северным флангом российской армии, берущей город в клещи, шесть километров
"Наши ребята, которые стоят по ночам на наблюдательных точках, "Бабу Ягу" засекают по звуку. Она очень шумно летит. Скорость – 30 км/ч. Как только услышали звук, сразу с помощью тепловизора засекают ее. Она нагревается во время полета, поэтому с помощью тепловизора ее можно засечь. Также благодаря нескольким антидроновым ружьям садят ее.
Если же она оборудована старлинками Илона Маска, то сначала опускают "Бабу-Ягу" на высоту порядка 400 метров, а потом сбивают ее с помощью стрелкового оружия. Сейчас на позиции возвратят зенитки. Их устанавливали на автомашины – ГАЗы и Уралы, как оружие против пехоты и легкой техники, но теперь будут ими бить по БПЛА на авдеевском фронте", - сообщила Бобкова.
По последним данным Авдеевская промка полностью зачищена. Продолжается российское продвижение на севере - на Новокалиново и Керамик. Идут бои (стрелковые) за Первомайское и к востоку от Степного (Степового), из которого на днях ушли подразделения ВСУ.
 
ЭксклюзивАвдеевкаСВОСпецоперация
 
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