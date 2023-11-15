https://ukraina.ru/20231115/1051063349.html

ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ

ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру

ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ

Российская армия атаковала аэродром в Миргороде. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила "Военная хроника"

2023-11-15T23:43

2023-11-15T23:43

2023-11-15T23:43

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Украинские мониторинговые каналы уточняют, что по объекту ВС России запустили, предположительно, несколько крылатых ракет Х-59. Ранее телеграм-канал "Политика Страны" сообщал о череде громких взрывов в Миргороде Полтавской области. Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво