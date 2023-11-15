ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ
Российская армия атаковала аэродром в Миргороде. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила "Военная хроника"
"Сообщают о ракетном ударе по аэродрому Миргород (Полтавская область)", — говорится в сообщении.
Украинские мониторинговые каналы уточняют, что по объекту ВС России запустили, предположительно, несколько крылатых ракет Х-59.
Ранее телеграм-канал "Политика Страны" сообщал о череде громких взрывов в Миргороде Полтавской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.