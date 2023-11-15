Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
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Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ
Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со словацкой стороны. Также как и польские дальнобойщики, которые уже закрыли для проезда путь украинцам, словаки требуют возвращения разрешений для коллег из Незалежной, сообщает словацкое издание Pravda
2023-11-15T23:25
2023-11-15T23:25
новости
словакия
украина
государственная граница
протесты
экономика
сво
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По заявлению председателя UNAS Станислава Скала, перевозчики просят министерство транспорта начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских перевозчиков. В противном случае "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков". Сообщается, что представители союза не согласны с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после начала российской Спецоперации. По словам словаков, украинцы "забирают работу у дальнобойщиков страны". Напомним, польские дальнобойщики устроили акцию протеста на польско-украинской границе 6 ноября. Уже почти две недели ситуация на всех трёх приграничных пунктах пропуска остаётся сложной. По данным СМИ, на трассе заблокированы около 2500 тысяч машин. Польские дальнобойщики требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала Спецоперации на Украине, и проведения их проверок. Власти никак не могут повлиять на протесты.
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452
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новости, словакия, украина, государственная граница, протесты, экономика, сво
Новости, Словакия, Украина, государственная граница, протесты, экономика, СВО

Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ

23:25 15.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода мира. Братислава
Города мира. Братислава - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со словацкой стороны. Также как и польские дальнобойщики, которые уже закрыли для проезда путь украинцам, словаки требуют возвращения разрешений для коллег из Незалежной, сообщает словацкое издание Pravda
По заявлению председателя UNAS Станислава Скала, перевозчики просят министерство транспорта начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских перевозчиков. В противном случае "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков".
Сообщается, что представители союза не согласны с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после начала российской Спецоперации.
По словам словаков, украинцы "забирают работу у дальнобойщиков страны".

"Мы хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что они имеют такую же проблему, как и наши перевозчики. Словацкое министерство транспорта уже давно не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью их игнорирует", – говорится в письме, которое ранее направил UNAS минтрансу.

Напомним, польские дальнобойщики устроили акцию протеста на польско-украинской границе 6 ноября. Уже почти две недели ситуация на всех трёх приграничных пунктах пропуска остаётся сложной. По данным СМИ, на трассе заблокированы около 2500 тысяч машин.
Польские дальнобойщики требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала Спецоперации на Украине, и проведения их проверок. Власти никак не могут повлиять на протесты.
 
НовостиСловакияУкраинагосударственная границапротестыэкономикаСВО
 
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