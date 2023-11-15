КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин - 15.11.2023 Украина.ру
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КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин
КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин - 15.11.2023 Украина.ру
КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин
Китай и Америка не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом. Об этом в среду, 15 ноября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом
2023-11-15T22:57
2023-11-15T22:57
новости
си цзиньпин
джо байден
сша
кнр (китай)
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Американский лидер сказал, что для него является "честью и удовольствием" принимать Си Цзиньпина в США. Он надеется, что соперничество двух государств не приведёт к конфликту.В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что считает двухсторонние отношения США и КНР "самыми важными" во всём мире, а возможный конфликт Китая и Америки повлёк бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон. Как сообщал пул журналистов Белого дома, президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 утра (21:50 по московскому времени – ред.) Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция. Президент США Джо Байден в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско намеревался, в том числе, обсудить украинский конфликт.
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новости, си цзиньпин, джо байден, сша, кнр (китай)
Новости, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, КНР (Китай)

КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин

22:57 15.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Китай и Америка не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом. Об этом в среду, 15 ноября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом
Американский лидер сказал, что для него является "честью и удовольствием" принимать Си Цзиньпина в США. Он надеется, что соперничество двух государств не приведёт к конфликту.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что считает двухсторонние отношения США и КНР "самыми важными" во всём мире, а возможный конфликт Китая и Америки повлёк бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон.
Как сообщал пул журналистов Белого дома, президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 утра (21:50 по московскому времени – ред.) Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск).
Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция.
Президент США Джо Байден в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско намеревался, в том числе, обсудить украинский конфликт.
 
НовостиСи ЦзиньпинДжо БайденСШАКНР (Китай)
 
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