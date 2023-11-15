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Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам
Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам - 15.11.2023 Украина.ру
Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам
Без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. Об этом в среду, 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-11-15T22:41
2023-11-15T22:41
2023-11-15T22:41
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Во время встречи с африканскими журналистами он спрогнозировал очевидные трудности с которыми столкнётся Киев в следующем году. Когда помощь запада иссякнет, киевский режим будет вынужден сократить финансовую поддержку боевиков украинской армии, отметил Зеленский. Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен. Тем временем координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская помощь Киеву сейчас находится под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кризис, военная помощь, гуманитарная помощь, сша, сво, спецоперация
Новости, Украина, кризис, военная помощь, гуманитарная помощь, США, СВО, Спецоперация
Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам
Без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. Об этом в среду, 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский
Во время встречи с африканскими журналистами он спрогнозировал очевидные трудности с которыми столкнётся Киев в следующем году.
"Важный вопрос – финансовая поддержка по социальным выплатам. Я вам скажу откровенно – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным", – цитирует его речь издание "Украинская правда".
Когда помощь запада иссякнет, киевский режим будет вынужден сократить финансовую поддержку боевиков украинской армии, отметил Зеленский.
"Надо будет или уменьшать поддержку военным, выплаты им, или не давать социальную помощь. То есть, это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет", – добавил он.
Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.
Тем временем координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская помощь Киеву сейчас находится под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.