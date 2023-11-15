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Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам

Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам - 15.11.2023 Украина.ру

Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам

Без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. Об этом в среду, 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский

2023-11-15T22:41

2023-11-15T22:41

2023-11-15T22:41

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Во время встречи с африканскими журналистами он спрогнозировал очевидные трудности с которыми столкнётся Киев в следующем году. Когда помощь запада иссякнет, киевский режим будет вынужден сократить финансовую поддержку боевиков украинской армии, отметил Зеленский. Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам, потому как гуманитарная сфера страны значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен. Тем временем координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская помощь Киеву сейчас находится под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, кризис, военная помощь, гуманитарная помощь, сша, сво, спецоперация