Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности - 15.11.2023 Украина.ру
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Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности
Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности - 15.11.2023 Украина.ру
Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности
Правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране. Об этом 15 ноября сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский в соцсети Х
2023-11-15T22:23
2023-11-15T22:24
новости
антироссийские санкции
замороженные активы
ес
чехия
украина
сво
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Уточняется, что под санкции попали объекты недвижимости, связанные с ФГУП "Госзагрансобственностью", которые находятся преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета ФГУП будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена. По словам чешского министра, это предприятие находится в непосредственном подчинении управления делами президента России и занимается активами страны за рубежом. Ранее журналисты Financial Times писали, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы, так как это может дестабилизировать мировую финансовую систему.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. По заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов России.
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новости, антироссийские санкции, замороженные активы, ес, чехия, украина, сво
Новости, антироссийские санкции, замороженные активы, ЕС, Чехия, Украина, СВО

Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности

22:23 15.11.2023 (обновлено: 22:24 15.11.2023)
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране. Об этом 15 ноября сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский в соцсети Х

"Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии. Здесь заканчивается коммерческая деятельность, за счёт которой Россия финансирует убийства украинцев", — заявил он.

Уточняется, что под санкции попали объекты недвижимости, связанные с ФГУП "Госзагрансобственностью", которые находятся преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета ФГУП будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена.
По словам чешского министра, это предприятие находится в непосредственном подчинении управления делами президента России и занимается активами страны за рубежом.
Ранее журналисты Financial Times писали, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы, так как это может дестабилизировать мировую финансовую систему.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов России.
 
Новостиантироссийские санкциизамороженные активыЕСЧехияУкраинаСВО
 
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