Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета - 15.11.2023 Украина.ру
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Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета
Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета - 15.11.2023 Украина.ру
Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета
Бывшего депутата Верховной Рады, львовскую националистку и преподавателя Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Об этом сообщает украинское издание "РБК – Украина"
2023-11-15T21:57
2023-11-15T21:57
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Поводом для её отстранения от должности стала 41-я статья Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. Следом министр образования Украины Оксен Лисовой подтвердил увольнение скандально известной националистки. Ранее студенты "Львовской политехники", где преподаёт Ирина Фарион, потребовали её увольнения. Они выступили за отставку преподавателя из-за её высказываний и публикации письма с данными студента из Крыма, которого Фарион деанонимизировала. Сегодня, 15 ноября, Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки. Напомним, Фарион публично заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ" и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников.
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новости, украина, фарион, всу, сво
Новости, Украина, Фарион, ВСУ, СВО

Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета

21:57 15.11.2023
 
© lenta.ruИрина Фарион
Ирина Фарион
© lenta.ru
Читать в
Бывшего депутата Верховной Рады, львовскую националистку и преподавателя Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Об этом сообщает украинское издание "РБК – Украина"
Поводом для её отстранения от должности стала 41-я статья Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
Следом министр образования Украины Оксен Лисовой подтвердил увольнение скандально известной националистки.

"Позиция министерства неизменна. Люди которые не разделяют уважительного отношения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ даст в рамках уже открытого криминального дела справедливую оценку высказываниям и действиям бывшего преподавателя Львовского политехнического университета", – написал Лисовой в сети.

Ранее студенты "Львовской политехники", где преподаёт Ирина Фарион, потребовали её увольнения. Они выступили за отставку преподавателя из-за её высказываний и публикации письма с данными студента из Крыма, которого Фарион деанонимизировала.
Сегодня, 15 ноября, Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки.
Напомним, Фарион публично заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ" и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников.
 
НовостиУкраинаФарионВСУСВО
 
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