https://ukraina.ru/20231115/1051061890.html
На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ
На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ - 15.11.2023 Украина.ру
На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ
На Украине заявили об участии Нацполиции в некой международной операции по ликвидации канала поставки компонентов для дронов - "камикадзе" из Евросоюза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства 15 ноября
2023-11-15T21:40
2023-11-15T21:40
2023-11-15T21:40
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спецоперация
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Уточняется, что полицейские смогли получить в исправном состоянии два российских БПЛА, которые состояли, в том числе из "блоков управления и микросхем из Евросоюза и США". Виновным во всём оказался некий предприниматель, который в обход санкций якобы посылал в РФ микросхемы для нужд ВС России. Фигурант получил полтора года лишения свободы и штраф в 200 тысяч евро. Примечательно, что украинская сторона в так называемой ликвидации канала не сделала ничего, кроме предоставления самогó боевого дрона (о подлинности которого до конца неизвестно), но тем не менее Нацполиция заявляется как основное действующее лицо операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нацполиция, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Украина, Нацполиция, ВС РФ, СВО, Спецоперация
На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ
На Украине заявили об участии Нацполиции в некой международной операции по ликвидации канала поставки компонентов для дронов - "камикадзе" из Евросоюза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства 15 ноября
Уточняется, что полицейские смогли получить в исправном состоянии два российских БПЛА, которые состояли, в том числе из "блоков управления и микросхем из Евросоюза и США".
"Вся собранная информация была направлена в компетентные правоохранительные органы стран ЕС. Первыми на этот запрос откликнулась Служба расследования финансовых преступлений министерства финансов Королевства Нидерланды, начав на основе полученных материалов международную операцию "Дрейк", – сказано в сообщении.
Виновным во всём оказался некий предприниматель, который в обход санкций якобы посылал в РФ микросхемы для нужд ВС России. Фигурант получил полтора года лишения свободы и штраф в 200 тысяч евро.
Примечательно, что украинская сторона в так называемой ликвидации канала не сделала ничего, кроме предоставления самогó боевого дрона (о подлинности которого до конца неизвестно), но тем не менее Нацполиция заявляется как основное действующее лицо операции.