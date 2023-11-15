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На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ

На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ - 15.11.2023 Украина.ру

На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ

На Украине заявили об участии Нацполиции в некой международной операции по ликвидации канала поставки компонентов для дронов - "камикадзе" из Евросоюза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства 15 ноября

2023-11-15T21:40

2023-11-15T21:40

2023-11-15T21:40

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Уточняется, что полицейские смогли получить в исправном состоянии два российских БПЛА, которые состояли, в том числе из "блоков управления и микросхем из Евросоюза и США". Виновным во всём оказался некий предприниматель, который в обход санкций якобы посылал в РФ микросхемы для нужд ВС России. Фигурант получил полтора года лишения свободы и штраф в 200 тысяч евро. Примечательно, что украинская сторона в так называемой ликвидации канала не сделала ничего, кроме предоставления самогó боевого дрона (о подлинности которого до конца неизвестно), но тем не менее Нацполиция заявляется как основное действующее лицо операции.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, нацполиция, вс рф, сво, спецоперация