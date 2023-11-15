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В Белом доме опять указали Украине на "конец верёвки"

В Белом доме опять указали Украине на "конец верёвки" - 15.11.2023 Украина.ру

В Белом доме опять указали Украине на "конец верёвки"

Американская помощь Киеву сейчас находится под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

2023-11-15T21:10

2023-11-15T21:10

2023-11-15T21:10

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По его словам, чтобы Украина получила новые пакеты помощи, администрация США сегодня принимает трудные решения так как согласованные ассигнования почти закончились. В очередной раз в Белом дома также отметили, что поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения национальной безопасности Америки. Ранее временный бюджет США без пакетов помощи для Украины и Израиля одобрили лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и Палата представителей. Такой вариант "продолжающей резолюции" (временное финансирование правительственных ведомств) 11 ноября предложил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.Спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что "окно возможностей" для киевского режима закрывается, а до этого в Белом доме сообщали, что Пентагон израсходовал 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала Специальной военной операции.

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новости, украина, сво, всу, сша, военная помощь, военная техника