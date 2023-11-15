https://ukraina.ru/20231115/1051061223.html

Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары

Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары - 15.11.2023 Украина.ру

Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары

ВСУ отправляют на левый берег Днепра военнослужащих на убой ради амбиций Владимира Зеленского и его окружения. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2023-11-15T20:45

2023-11-15T20:45

2023-11-15T20:45

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Рассказывая о пребывании ВСУ в селе Крынки на левом берегу Днепра, губернатор сослался на военных российской группировки "Днепр" и констатировал: "На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно, мелкими группами"."Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали её уничтожать. То есть говоря по-простому - забросал мясом, - констатировал Сальдо. - На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток".Армия России подтянула дополнительные силы и заблокировала ВСУшников в Крынках, где им "устроен огненный ад", отметил Сальдо. По его информации, за последние дни общие потери украинских военных составили около сотни, а в плен ежедневно сдаются группы "от 2-3 до 11-13 боевиков". Заболоченное левобережье Днепра не позволяет украинскому десанту выйти на оперативный простор от Крынок. Моральное состояние украинских солдат губернатор оценил как "крайне низкое", так как "их просто посылают на убой" -включая мобилизованных, коих около трети среди считавшихся элитными частей морских пехотинцев ВСУ. "Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами, - уверен губернатор. - Однако уже очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары".Без шансов украинского десанта вырваться на оперативный простор операция ВСУ выглядит, по словам Сальдо, скверно. Он подытожил: "Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата. Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет".

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