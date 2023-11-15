Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары - 15.11.2023 Украина.ру
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Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары
Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары - 15.11.2023 Украина.ру
Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары
ВСУ отправляют на левый берег Днепра военнослужащих на убой ради амбиций Владимира Зеленского и его окружения. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2023-11-15T20:45
2023-11-15T20:45
новости
новости украины
всу
потери всу
контрнаступление
днепр
"днепр" (группировка войск)
херсонская область
десант
херсонское направление
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Рассказывая о пребывании ВСУ в селе Крынки на левом берегу Днепра, губернатор сослался на военных российской группировки "Днепр" и констатировал: "На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно, мелкими группами"."Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали её уничтожать. То есть говоря по-простому - забросал мясом, - констатировал Сальдо. - На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток".Армия России подтянула дополнительные силы и заблокировала ВСУшников в Крынках, где им "устроен огненный ад", отметил Сальдо. По его информации, за последние дни общие потери украинских военных составили около сотни, а в плен ежедневно сдаются группы "от 2-3 до 11-13 боевиков". Заболоченное левобережье Днепра не позволяет украинскому десанту выйти на оперативный простор от Крынок. Моральное состояние украинских солдат губернатор оценил как "крайне низкое", так как "их просто посылают на убой" -включая мобилизованных, коих около трети среди считавшихся элитными частей морских пехотинцев ВСУ. "Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами, - уверен губернатор. - Однако уже очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары".Без шансов украинского десанта вырваться на оперативный простор операция ВСУ выглядит, по словам Сальдо, скверно. Он подытожил: "Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата. Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет".
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новости, новости украины, всу, потери всу, контрнаступление, днепр, "днепр" (группировка войск), херсонская область, десант, херсонское направление, сво, владимир сальдо, владимир зеленский, тактики, минобороны рф
Новости, Новости Украины, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, Днепр, "Днепр" (группировка войск), Херсонская область, десант, Херсонское направление, СВО, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, тактики, Минобороны РФ

Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары

20:45 15.11.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
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ВСУ отправляют на левый берег Днепра военнослужащих на убой ради амбиций Владимира Зеленского и его окружения. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Рассказывая о пребывании ВСУ в селе Крынки на левом берегу Днепра, губернатор сослался на военных российской группировки "Днепр" и констатировал: "На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно, мелкими группами".

"Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали её уничтожать. То есть говоря по-простому - забросал мясом, - констатировал Сальдо. - На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток".

Армия России подтянула дополнительные силы и заблокировала ВСУшников в Крынках, где им "устроен огненный ад", отметил Сальдо. По его информации, за последние дни общие потери украинских военных составили около сотни, а в плен ежедневно сдаются группы "от 2-3 до 11-13 боевиков".

Заболоченное левобережье Днепра не позволяет украинскому десанту выйти на оперативный простор от Крынок. Моральное состояние украинских солдат губернатор оценил как "крайне низкое", так как "их просто посылают на убой" -включая мобилизованных, коих около трети среди считавшихся элитными частей морских пехотинцев ВСУ.

"Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами, - уверен губернатор. - Однако уже очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары".
Без шансов украинского десанта вырваться на оперативный простор операция ВСУ выглядит, по словам Сальдо, скверно. Он подытожил: "Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата. Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет".
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
19:41
Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в КрынкахАрмия России проводит масштабное уничтожение ВСУ на Херсонском направлении СВО. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
 
НовостиНовости УкраиныВСУпотери ВСУконтрнаступлениеДнепр"Днепр" (группировка войск)Херсонская областьдесантХерсонское направлениеСВОВладимир СальдоВладимир ЗеленскийтактикиМинобороны РФ
 
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