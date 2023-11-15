Мэр Горловки сообщил о неудавшейся попытке прорыва ВСУ
Сегодняшняя попытка прорыва Вооруженных сил Украины на горловском направлении была пресечена решительными действиями бойцов миномётного расчёта отдельного батальона специального назначения "АрБат". Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько
Военнослужащим российской армии удалось уничтожить долговременные огневые точки противника, что привело к потерям в живой силе ВСУ.
В опубликованном в телеграм-канале Приходько видео запечатлён процесс уничтожения боевиков, которые целый день наносили удары по Горловке.
"На 02.22 видно, что вражеский пулеметчик, огневая точка которого была уничтожена прямым попаданием нашей мины, выбегает из укрытия и спустя несколько секунд падает замертво от полученных травм, несовместимых с жизнью. Победа за нами", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что одна из подстанций Горловки получила повреждения в результате артиллерийского обстрела украинскими карателями, обесточен был Никитовский район города. Там же была повреждена школа №10. В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин, ранены ещё два человека.