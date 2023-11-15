https://ukraina.ru/20231115/1051060545.html

Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк

Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк - 15.11.2023 Украина.ру

Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк

Политический обозреватель, автор Телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру прокомментировал конфликт Залужного и Зеленского,... Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T19:50

2023-11-15T19:50

2023-11-15T19:51

видео

сша

россия

сво

валерий залужный

владимир зеленский

украина

спецоперация

вооружения

танк

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Политический обозреватель, автор Телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру прокомментировал конфликт Залужного и Зеленского, рассказал о растущей поддержке главкома ВСУ Соединенными Штатами и дал прогноз о том, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ. 00:25 – ставка на Залужного: о чём говорил главком ВСУ с главой Генштаба США? 03:02 – влияние США: почему Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Россией? 05:38 – почему Россия не пойдёт на заморозку конфликта на Украине на условиях США?11:09 – массовое производство новейших российских вооружений; 19:45 – что будет с танками после СВО? 24:18 – каких успехов нужно добиться ВС РФ до выборов президента Украины? ТГ-канал Алексея Васильева - https://t.me/rusengineer

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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