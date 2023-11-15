Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк - 15.11.2023 Украина.ру
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Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк
Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк - 15.11.2023 Украина.ру
Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк
Политический обозреватель, автор Телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру прокомментировал конфликт Залужного и Зеленского,... Украина.ру, 15.11.2023
2023-11-15T19:50
2023-11-15T19:51
видео
сша
россия
сво
валерий залужный
владимир зеленский
украина
спецоперация
вооружения
танк
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Политический обозреватель, автор Телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру прокомментировал конфликт Залужного и Зеленского, рассказал о растущей поддержке главкома ВСУ Соединенными Штатами и дал прогноз о том, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ. 00:25 – ставка на Залужного: о чём говорил главком ВСУ с главой Генштаба США? 03:02 – влияние США: почему Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Россией? 05:38 – почему Россия не пойдёт на заморозку конфликта на Украине на условиях США?11:09 – массовое производство новейших российских вооружений; 19:45 – что будет с танками после СВО? 24:18 – каких успехов нужно добиться ВС РФ до выборов президента Украины? ТГ-канал Алексея Васильева - https://t.me/rusengineer
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видео, сша, россия, сво, валерий залужный, владимир зеленский, украина, спецоперация, вооружения, танк, рсзо, рсзо 9к51 "град", ураган, "ланцет", контрнаступление, стратегии, президентские выборы, вооружение, всу, видео
Видео, США, Россия, СВО, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Спецоперация, вооружения, танк, РСЗО, РСЗО 9К51 "Град", ураган, "Ланцет", контрнаступление, стратегии, президентские выборы, вооружение, ВСУ

Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк

19:50 15.11.2023 (обновлено: 19:51 15.11.2023)
 
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Политический обозреватель, автор Телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в эфире Украина.ру прокомментировал конфликт Залужного и Зеленского, рассказал о растущей поддержке главкома ВСУ Соединенными Штатами и дал прогноз о том, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ.
00:25 – ставка на Залужного: о чём говорил главком ВСУ с главой Генштаба США?
03:02 – влияние США: почему Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Россией?
05:38 – почему Россия не пойдёт на заморозку конфликта на Украине на условиях США?
11:09 – массовое производство новейших российских вооружений;
19:45 – что будет с танками после СВО?
24:18 – каких успехов нужно добиться ВС РФ до выборов президента Украины?
ТГ-канал Алексея Васильева - https://t.me/rusengineer
 
ВидеоСШАРоссияСВОВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаСпецоперациявооружениятанкРСЗОРСЗО 9К51 "Град"ураган"Ланцет"контрнаступлениестратегиипрезидентские выборывооружениеВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:06На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
19:50Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк
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