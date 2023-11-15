Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Армия России проводит масштабное уничтожение ВСУ на Херсонском направлении СВО. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В Крынках наши военные сейчас уничтожают противника в самых крупных для херсонского направления масштабах. Бойцы удивляются тому, насколько украинское командование не ценит жизни своего личного состава, отправляя его на смерть десятками и сотнями", - сообщил Сальдо в своём ТГ-канале.
Херсонский губернатор назвал предсказуемым не иссякающий поток украинских пленных с левого берега Днепра, отметив: "Всё больше украинских солдат начинают понимать, что их посылают на смерть ради прихоти одного неадекватного клоуна и его циничных заокеанских кураторов".
"Вот отловили на улице человека, который спокойно занимался своими мирными делами, и заставили умирать. И это происходит не в кино, а в реальности. Что за дело этому подневольному солдату до того безумия, что болтает киевский главарь? Абсолютно никакого дела нет", - добавил Сальдо.
"Вот отловили на улице человека, который спокойно занимался своими мирными делами, и заставили умирать. И это происходит не в кино, а в реальности. Что за дело этому подневольному солдату до того безумия, что болтает киевский главарь? Абсолютно никакого дела нет", - добавил Сальдо.
Он проиллюстрировал ситуацию на примере сдавшегося в плен украинского морпеха с позывным "Винни". Он последовал инструкциям в листовке и написал в аккаунт https://t.me/FREE_SOLDIER2022, где "всё обсудили заранее и помогли ему остаться в живых, а в перспективе – вернуться к своей семье".
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