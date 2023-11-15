Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках - 15.11.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках
Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках - 15.11.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках
Армия России проводит масштабное уничтожение ВСУ на Херсонском направлении СВО. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2023-11-15T19:41
2023-11-15T19:41
новости
минобороны рф
херсон
херсонская область
херсонское направление
владимир сальдо
военнопленные
морпехи
всу
потери всу
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"В Крынках наши военные сейчас уничтожают противника в самых крупных для херсонского направления масштабах. Бойцы удивляются тому, насколько украинское командование не ценит жизни своего личного состава, отправляя его на смерть десятками и сотнями", - сообщил Сальдо в своём ТГ-канале.Херсонский губернатор назвал предсказуемым не иссякающий поток украинских пленных с левого берега Днепра, отметив: "Всё больше украинских солдат начинают понимать, что их посылают на смерть ради прихоти одного неадекватного клоуна и его циничных заокеанских кураторов". "Вот отловили на улице человека, который спокойно занимался своими мирными делами, и заставили умирать. И это происходит не в кино, а в реальности. Что за дело этому подневольному солдату до того безумия, что болтает киевский главарь? Абсолютно никакого дела нет", - добавил Сальдо.Он проиллюстрировал ситуацию на примере сдавшегося в плен украинского морпеха с позывным "Винни". Он последовал инструкциям в листовке и написал в аккаунт https://t.me/FREE_SOLDIER2022, где "всё обсудили заранее и помогли ему остаться в живых, а в перспективе – вернуться к своей семье".
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новости, минобороны рф, херсон, херсонская область, херсонское направление, владимир сальдо, военнопленные, морпехи, всу, потери всу, контрнаступление, владимир зеленский
Новости, Минобороны РФ, Херсон, Херсонская область, Херсонское направление, Владимир Сальдо, военнопленные, морпехи, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, Владимир Зеленский

Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках

19:41 15.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Армия России проводит масштабное уничтожение ВСУ на Херсонском направлении СВО. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В Крынках наши военные сейчас уничтожают противника в самых крупных для херсонского направления масштабах. Бойцы удивляются тому, насколько украинское командование не ценит жизни своего личного состава, отправляя его на смерть десятками и сотнями", - сообщил Сальдо в своём ТГ-канале.
Херсонский губернатор назвал предсказуемым не иссякающий поток украинских пленных с левого берега Днепра, отметив: "Всё больше украинских солдат начинают понимать, что их посылают на смерть ради прихоти одного неадекватного клоуна и его циничных заокеанских кураторов".

"Вот отловили на улице человека, который спокойно занимался своими мирными делами, и заставили умирать. И это происходит не в кино, а в реальности. Что за дело этому подневольному солдату до того безумия, что болтает киевский главарь? Абсолютно никакого дела нет", - добавил Сальдо.
Он проиллюстрировал ситуацию на примере сдавшегося в плен украинского морпеха с позывным "Винни". Он последовал инструкциям в листовке и написал в аккаунт https://t.me/FREE_SOLDIER2022, где "всё обсудили заранее и помогли ему остаться в живых, а в перспективе – вернуться к своей семье".
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 05:30
Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на ДнепреЛюбая десантная операция чревата тем, что плацдарм сражается в окружении при недостаточном снабжении. Без переправ снабжение плацдарма ВСУ в Крынках будет представлять логистическую катастрофу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиМинобороны РФХерсонХерсонская областьХерсонское направлениеВладимир СальдовоеннопленныеморпехиВСУпотери ВСУконтрнаступлениеВладимир Зеленский
 
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