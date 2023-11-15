https://ukraina.ru/20231115/1051060292.html

Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках

Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках - 15.11.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал о масштабном уничтожении ВСУ в Крынках

Армия России проводит масштабное уничтожение ВСУ на Херсонском направлении СВО. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2023-11-15T19:41

2023-11-15T19:41

2023-11-15T19:41

новости

минобороны рф

херсон

херсонская область

херсонское направление

владимир сальдо

военнопленные

морпехи

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/61/1034066177_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_8cc41c8219a068ecafed6d21898f6e08.jpg.webp

"В Крынках наши военные сейчас уничтожают противника в самых крупных для херсонского направления масштабах. Бойцы удивляются тому, насколько украинское командование не ценит жизни своего личного состава, отправляя его на смерть десятками и сотнями", - сообщил Сальдо в своём ТГ-канале.Херсонский губернатор назвал предсказуемым не иссякающий поток украинских пленных с левого берега Днепра, отметив: "Всё больше украинских солдат начинают понимать, что их посылают на смерть ради прихоти одного неадекватного клоуна и его циничных заокеанских кураторов". "Вот отловили на улице человека, который спокойно занимался своими мирными делами, и заставили умирать. И это происходит не в кино, а в реальности. Что за дело этому подневольному солдату до того безумия, что болтает киевский главарь? Абсолютно никакого дела нет", - добавил Сальдо.Он проиллюстрировал ситуацию на примере сдавшегося в плен украинского морпеха с позывным "Винни". Он последовал инструкциям в листовке и написал в аккаунт https://t.me/FREE_SOLDIER2022, где "всё обсудили заранее и помогли ему остаться в живых, а в перспективе – вернуться к своей семье".

https://ukraina.ru/20231114/1050995556.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, херсон, херсонская область, херсонское направление, владимир сальдо, военнопленные, морпехи, всу, потери всу, контрнаступление, владимир зеленский