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Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"

Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук" - 15.11.2023 Украина.ру

Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"

Украина борется с "синдромом опущенных рук", возникшим из-за усталости от боевых действий. В рядах украинской армии превалируют пессимистические настроения относительно последующего развития событий, заявил генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек в интервью ТОК FM

2023-11-15T19:39

2023-11-15T19:39

2023-11-15T19:39

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Сегодня русские, по его словам, всё больше "поднимают голову" в то время как и инициатива находится на их стороне. Среди причин провала Вооружённых формирований Украины экс-генерал называет отсутствие подготовленных войск, нехватку боеприпасов. Немаловажную роль сыграла и смена фокуса внимания на палестино-израильский конфликт. На Украине пытаются найти виноватых, что стало причиной разногласий президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залежного, считает польский генерал. Изменить ситуацию не смогут новые поставки вооружения Киеву. Ранее в Госдепе заявляли, что США находятся в критической точке по помощи Украине, так как Пентагон исчерпал 95% средств для оказания помощи Киеву. Советник президента США уточнял, что окно возможностей для киевского режима закрывается.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, военная помощь, россия, сша