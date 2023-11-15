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Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"
Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук" - 15.11.2023 Украина.ру
Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"
Украина борется с "синдромом опущенных рук", возникшим из-за усталости от боевых действий. В рядах украинской армии превалируют пессимистические настроения относительно последующего развития событий, заявил генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек в интервью ТОК FM
2023-11-15T19:39
2023-11-15T19:39
2023-11-15T19:39
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Сегодня русские, по его словам, всё больше "поднимают голову" в то время как и инициатива находится на их стороне. Среди причин провала Вооружённых формирований Украины экс-генерал называет отсутствие подготовленных войск, нехватку боеприпасов. Немаловажную роль сыграла и смена фокуса внимания на палестино-израильский конфликт. На Украине пытаются найти виноватых, что стало причиной разногласий президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залежного, считает польский генерал. Изменить ситуацию не смогут новые поставки вооружения Киеву. Ранее в Госдепе заявляли, что США находятся в критической точке по помощи Украине, так как Пентагон исчерпал 95% средств для оказания помощи Киеву. Советник президента США уточнял, что окно возможностей для киевского режима закрывается.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, военная помощь, россия, сша
Новости, Украина, СВО, военная помощь, Россия, США
Польский экс-генерал диагностировал у Украины "синдром опущенных рук"
Украина борется с "синдромом опущенных рук", возникшим из-за усталости от боевых действий. В рядах украинской армии превалируют пессимистические настроения относительно последующего развития событий, заявил генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек в интервью ТОК FM
Сегодня русские, по его словам, всё больше "поднимают голову" в то время как и инициатива находится на их стороне.
"Украинцы не сообщают о своих потерях, но мои источники говорят, что очень много. Скажем честно, не впадая в драматический тон, это очень сложная ситуация для Украины", – сказал Пацек.
Среди причин провала Вооружённых формирований Украины экс-генерал называет отсутствие подготовленных войск, нехватку боеприпасов. Немаловажную роль сыграла и смена фокуса внимания на палестино-израильский конфликт.
На Украине пытаются найти виноватых, что стало причиной разногласий президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залежного, считает польский генерал. Изменить ситуацию не смогут новые поставки вооружения Киеву.
"Украине кажется, что если эти F-16 (прим. ред. – боевые самолёты) уже будут, то произойдет чудо. Но ничего не случится. Во-первых, самолетов будет мало, а во-вторых, гораздо эффективнее будет противовоздушная оборона России, с которой украинцам придется считаться, чтобы эти самолёты сразу не потерять",– добавил Пацек.
Ранее в Госдепе заявляли, что США находятся в критической точке по помощи Украине, так как Пентагон исчерпал 95% средств для оказания помощи Киеву. Советник президента США уточнял, что окно возможностей для киевского режима закрывается.