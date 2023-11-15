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Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов - 15.11.2023 Украина.ру
Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
Президент России Владимир Путин отметил работу членов избиркома новых регионов РФ и вручил им медали "За храбрость" ll степени во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2023-11-15T19:13
2023-11-15T19:13
2023-11-15T19:13
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Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарёво, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. Награды получили три представителя избирательно участка № 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР: Вячеслав и Наталья Дзюба, Инна Ахрименко, а также представитель избирательного участка № 252 города Донецка — Татьяна Московчук. Помимо членов избиркома новых регионов, Путин наградил и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Медалью "За храбрость" награждают граждан РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, выборы, цик, новые регионы рф
Новости, Владимир Путин, выборы, ЦИК, Новые регионы РФ
Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
Президент России Владимир Путин отметил работу членов избиркома новых регионов РФ и вручил им медали "За храбрость" ll степени во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарёво, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны.
Награды получили три представителя избирательно участка № 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР: Вячеслав и Наталья Дзюба, Инна Ахрименко, а также представитель избирательного участка № 252 города Донецка — Татьяна Московчук.
"Меня удивляло, что там происходило: люди выстроились в очередь на голосование, обстрел, ушли, они спустились в подвалы, обстрел закончился, они тут же вышли, и опять на участке очередь, и люди стоят голосуют. Люди крепкие — душой, сердцем и характером (...) Спасибо вам большое" — заявил глава государства.
Помимо членов избиркома новых регионов, Путин наградил и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени.
Медалью "За храбрость" награждают граждан РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства.
Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.