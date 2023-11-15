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Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов

Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов - 15.11.2023 Украина.ру

Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов

Президент России Владимир Путин отметил работу членов избиркома новых регионов РФ и вручил им медали "За храбрость" ll степени во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2023-11-15T19:13

2023-11-15T19:13

2023-11-15T19:13

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Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарёво, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. Награды получили три представителя избирательно участка № 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР: Вячеслав и Наталья Дзюба, Инна Ахрименко, а также представитель избирательного участка № 252 города Донецка — Татьяна Московчук. Помимо членов избиркома новых регионов, Путин наградил и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Медалью "За храбрость" награждают граждан РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.

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новости, владимир путин, выборы, цик, новые регионы рф