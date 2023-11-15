Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов - 15.11.2023 Украина.ру
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Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов - 15.11.2023 Украина.ру
Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов
Президент России Владимир Путин отметил работу членов избиркома новых регионов РФ и вручил им медали "За храбрость" ll степени во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2023-11-15T19:13
2023-11-15T19:13
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Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарёво, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. Награды получили три представителя избирательно участка № 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР: Вячеслав и Наталья Дзюба, Инна Ахрименко, а также представитель избирательного участка № 252 города Донецка — Татьяна Московчук. Помимо членов избиркома новых регионов, Путин наградил и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Медалью "За храбрость" награждают граждан РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.
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новости, владимир путин, выборы, цик, новые регионы рф
Новости, Владимир Путин, выборы, ЦИК, Новые регионы РФ

Путин наградил медалями "За храбрость" членов избиркома новых регионов

19:13 15.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин отметил работу членов избиркома новых регионов РФ и вручил им медали "За храбрость" ll степени во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Церемония вручения госнаград проходила в подмосковном Ново-Огарёво, где находится резиденция главы государства. Она приурочена к 30-летию избирательной системы страны.
Награды получили три представителя избирательно участка № 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР: Вячеслав и Наталья Дзюба, Инна Ахрименко, а также представитель избирательного участка № 252 города Донецка — Татьяна Московчук.

"Меня удивляло, что там происходило: люди выстроились в очередь на голосование, обстрел, ушли, они спустились в подвалы, обстрел закончился, они тут же вышли, и опять на участке очередь, и люди стоят голосуют. Люди крепкие — душой, сердцем и характером (...) Спасибо вам большое" — заявил глава государства.

Помимо членов избиркома новых регионов, Путин наградил и председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени.
Медалью "За храбрость" награждают граждан РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства.
Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.
 
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