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"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре

"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре - 15.11.2023 Украина.ру

"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре

СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. Об этом в телеэфире 15 ноября заявил замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев

2023-11-15T15:26

2023-11-15T15:26

2023-11-15T15:26

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Он подтвердил удары российской армии по железнодорожной инфраструктуре Украины и отметил осложнения в работе госпредприятия. По его словам, с начала СВО объёмы перевозок "упали очень существенно".Причины падения грузоперевозок Ткачев усмотрел не в работе железнодорожного госпредприятия, а в утрате грузовой базы примерно в два раза. Он отметил: "Большое количество предприятий были уничтожены или сократили выпуск своей продукции".Поэтому сейчас "нам нечего везти", констатировал представитель "Укрзалізници". Он также заметил, что железнодорожные мощности на Западной Украине "используются на 60% своей мощности".До СВО "Укрзалізниця" перевозила до 320 млн т грузов ежегодно, отметил Ткачев. По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что портовые мощности Одессы заменить нечем, а инфраструктура "Европы" (вероятно, Евросоюза) не готова принять прежние объёмы грузов ни через сухопутную, ни через морскую инфраструктуру с других направлений.На долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов. Западное направление не в состоянии эти объёмы принять – как и дунайские порты, констатировал представитель украинского госпредприятия.Отдельная проблема – обеспечение безопасности железнодорожных и морских перевозок. По словам Ткачова, нынешнее правительство Украины выделяет судовладельцам и другим грузоперевозчикам компенсации, размеры которых железнодорожник не озвучил.

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