"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре - 15.11.2023 Украина.ру
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"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре
"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре - 15.11.2023 Украина.ру
"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре
СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. Об этом в телеэфире 15 ноября заявил замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев
2023-11-15T15:26
2023-11-15T15:26
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инфраструктура
укрзализныця
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железнодорожники
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Он подтвердил удары российской армии по железнодорожной инфраструктуре Украины и отметил осложнения в работе госпредприятия. По его словам, с начала СВО объёмы перевозок "упали очень существенно".Причины падения грузоперевозок Ткачев усмотрел не в работе железнодорожного госпредприятия, а в утрате грузовой базы примерно в два раза. Он отметил: "Большое количество предприятий были уничтожены или сократили выпуск своей продукции".Поэтому сейчас "нам нечего везти", констатировал представитель "Укрзалізници". Он также заметил, что железнодорожные мощности на Западной Украине "используются на 60% своей мощности".До СВО "Укрзалізниця" перевозила до 320 млн т грузов ежегодно, отметил Ткачев. По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что портовые мощности Одессы заменить нечем, а инфраструктура "Европы" (вероятно, Евросоюза) не готова принять прежние объёмы грузов ни через сухопутную, ни через морскую инфраструктуру с других направлений.На долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов. Западное направление не в состоянии эти объёмы принять – как и дунайские порты, констатировал представитель украинского госпредприятия.Отдельная проблема – обеспечение безопасности железнодорожных и морских перевозок. По словам Ткачова, нынешнее правительство Украины выделяет судовладельцам и другим грузоперевозчикам компенсации, размеры которых железнодорожник не озвучил.
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новости, новости украины, одесса, инфраструктура, укрзализныця, железные дороги, железнодорожники, порт, южный (морской порт), порт южный, усть-дунайский морской порт, порт южный, дунай, западная украина, новороссия, ильичевский морской порт, ес, украина-ес, грузоперевозки, транзит, экспорт, сво, вкс
Новости, Новости Украины, Одесса, инфраструктура, Укрзализныця, железные дороги, железнодорожники, порт, Южный (морской порт), Порт Южный, Усть-Дунайский морской порт, порт Южный, Дунай, Западная Украина, Новороссия, Ильичевский морской порт, ЕС, Украина-ЕС, грузоперевозки, транзит, экспорт, СВО, ВКС

"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре

15:26 15.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
Читать в
СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. Об этом в телеэфире 15 ноября заявил замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев
Он подтвердил удары российской армии по железнодорожной инфраструктуре Украины и отметил осложнения в работе госпредприятия. По его словам, с начала СВО объёмы перевозок "упали очень существенно".
Причины падения грузоперевозок Ткачев усмотрел не в работе железнодорожного госпредприятия, а в утрате грузовой базы примерно в два раза. Он отметил: "Большое количество предприятий были уничтожены или сократили выпуск своей продукции".
Поэтому сейчас "нам нечего везти", констатировал представитель "Укрзалізници". Он также заметил, что железнодорожные мощности на Западной Украине "используются на 60% своей мощности".
До СВО "Укрзалізниця" перевозила до 320 млн т грузов ежегодно, отметил Ткачев. По его словам, сейчас ситуация осложняется тем, что портовые мощности Одессы заменить нечем, а инфраструктура "Европы" (вероятно, Евросоюза) не готова принять прежние объёмы грузов ни через сухопутную, ни через морскую инфраструктуру с других направлений.
На долю Одессы приходилось около 120 млн т грузов. Западное направление не в состоянии эти объёмы принять – как и дунайские порты, констатировал представитель украинского госпредприятия.
Отдельная проблема – обеспечение безопасности железнодорожных и морских перевозок. По словам Ткачова, нынешнее правительство Украины выделяет судовладельцам и другим грузоперевозчикам компенсации, размеры которых железнодорожник не озвучил.
Одесский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 21:58
ВКС России нанесли удар по сухогрузу в ОдессеРоссийские военные вечером, 8 ноября, попали ракетой в судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг"
 
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