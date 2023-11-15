От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США - 15.11.2023 Украина.ру
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От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США
От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США - 15.11.2023 Украина.ру
От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом
2023-11-15T15:30
2023-11-15T15:30
эксклюзив
кнр (китай)
сша
си цзиньпин
визит
эксперты
джо байден
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Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Саммит АТЭС проходит в американском Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.Очевидно, что кроме двухсторонних вопросов, Си Цзиньпин и Байден будут обсуждать вопрос российско-украинского конфликта. К чему могут привести переговоры, прогнозировали эксперты на своих страницах в соцсетях. Китаевед Николай Вавилов:Визит Си Цзиньпина в США:Первый визит китайского лидера в США за шесть лет и третий зарубежный визит в этом годуВизит не обозначен как государственный визит в США: почти за четыре года правления Байдена китайский лидер не совершил ни одного государственного визита в США — это беспрецедентная ситуация для китайских лидеров за последние десятилетия.В составе делегации обозначены члены Политбюро — Цай Ци, секретариат ЦК, аппарат Си Цзиньпина, а также Ван И. Других руководителей не обозначено. Ранее с отдельным визитом был вице-премьер Хэ Лифэн.США утверждают, что разрушенные визитом Пелоси направления — борьба с наркотрафиком и диалог по линии министерства обороны будут восстановлены. В составе делегации нет представителей военных, возможно, встречи произойдут после визита Си Цзиньпина. Но если диалоги по этим и другим трэкам восстановлены не будут — то в целом можно считать, что китайско-американские отношения заморожены на низкой точке августа 2022 года, с перспективой дальнейшего ухудшения.Существует большая вероятность, что конфликт на Украине, как я писал в начале года, будет заморожен по достижению консенсуса Китая и США с учётом мнения Москвы (визит Чжан Юся 8 ноября). Ждём промежуточных решений и результатов в отношении Тайваня, Палестины и других вопросов.Как писал в течение года — к 4-му кварталу этого года возможна появление позиций Китая и США с учётом мнения Москвы по заморозке конфликта на Украине — вероятно, это будет зафиксировано в Сан-Франциско: Байден готов подписать проект финансирования правительства США, не предполагающий средства для Украины и Израиля, а директор ЦРУ Бернс находится в Киеве на переговорах с Зеленским.Украинский политолог Владимир Фесенко:Встреча лидеров США и Китая.15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.Вокруг этой встречи уже наблюдается определенный ажиотаж. Она считается главным международным событием ноября. Многие ожидают, что переговоры лидеров США и Китая могут существенно повлиять на состояние международных отношений, в том числе и на ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной. Насколько обоснованы такие ожидания? Какими могут быть политические последствия этой встречи?Проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, наверняка будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР, но они не будут первоочередными. Главное внимание будет уделено темам, которые непосредственно касаются двусторонних отношений между США и КНР – Тайвань, противоречия в торговых и финансово-экономических отношениях. А есть еще и острый кризис на Ближнем Востоке, и ряд других проблем.Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины. Противоречия между США и КНР слишком глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения. Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно. В лучшем случае между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по тем темам, которые касаются их двусторонних отношений.Байден, несомненно, будет говорить Председателю Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, и чтобы КНР не помогала России обходить западные санкции. На что лидер КНР наверняка ответит, что Китай за установление мира в Украине и не продает оружие России. Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия – важный партнер для КНР. При этом Председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим, и вообще осудит санкционный режим. Проще говоря, в этом вопросе все останется так, как есть сейчас. (Китай - ред.) не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), будет выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. Естественно, Китай не откажется от активной торговли с РФ. Американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи России.К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира. Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. Китаю не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу США. Но Китаю не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. Эта война уже создала проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке. А для Китая все хорошо в меру, в том числе и международная турбулентность. В свою очередь, США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях. Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться в Пекине как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать. В любом случае, вопрос об условиях прекращения войны между Россией и Украиной не может разрешиться без участия самих воюющих сторон.Для нас позитивен сам факт этой встречи и продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем. Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между США и КНР, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США (КНДР и Ирану).Политик Илья Кива:Хочу напомнить аналитикам и конспирологам, что команда Зеленского по требованию Вашингтона в 2019 году кинула правительство Китая на 4 млрд долларов, разорвав сделку о покупке предприятия "МоторСич", так и не вернув деньги. Китайцы умеют дружить, но так же умеют и мстить!!! Байдену невыгодно в преддверии выборов обострять с Китаем - будет искать компромисс. А вот порядком надоевший обезумевший еврей-нацист Зеленский может стать удобным подарком - козлом на заклание. Вы думаете просто так Ермак помчался в Вашингтон (Зеленского уже не принимают) перед встречей Байдена и Си?!! Нет, конечно, он вымаливал и убеждал, чтоб их не сливали и они еще принесут Америке пользу!!! Хотя для всех уже очевидно, что игра "95 квартала" закончена и они превратились в пищу для китайского Дракона и русского Медведя!!! Рекомендую соотечественникам хорошо ознакомиться с мирным планом Си, который у Зеленского назвали - полным бредом, несоответствующим действительности. В общем: "Афганистан 2" уже скоро!* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231103/1050738150.html
https://ukraina.ru/20230623/1047499385.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, кнр (китай), сша, си цзиньпин, визит, эксперты, джо байден
Эксклюзив, КНР (Китай), США, Си Цзиньпин, визит, эксперты, Джо Байден

От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США

15:30 15.11.2023
 
© AFP2023 / FREDERIC J. BROWN
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AFP2023 / FREDERIC J. BROWN
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом
Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Саммит АТЭС проходит в американском Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.
Очевидно, что кроме двухсторонних вопросов, Си Цзиньпин и Байден будут обсуждать вопрос российско-украинского конфликта.
К чему могут привести переговоры, прогнозировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Китаевед Николай Вавилов:
Визит Си Цзиньпина в США:
Первый визит китайского лидера в США за шесть лет и третий зарубежный визит в этом году
Визит не обозначен как государственный визит в США: почти за четыре года правления Байдена китайский лидер не совершил ни одного государственного визита в США — это беспрецедентная ситуация для китайских лидеров за последние десятилетия.
В составе делегации обозначены члены Политбюро — Цай Ци, секретариат ЦК, аппарат Си Цзиньпина, а также Ван И. Других руководителей не обозначено. Ранее с отдельным визитом был вице-премьер Хэ Лифэн.
США утверждают, что разрушенные визитом Пелоси направления — борьба с наркотрафиком и диалог по линии министерства обороны будут восстановлены. В составе делегации нет представителей военных, возможно, встречи произойдут после визита Си Цзиньпина. Но если диалоги по этим и другим трэкам восстановлены не будут — то в целом можно считать, что китайско-американские отношения заморожены на низкой точке августа 2022 года, с перспективой дальнейшего ухудшения.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 11:18
С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - СанакоевЗаместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру рассказал о видении глобальной политики глазами КНР, а также о центральной теме визита Си Цзиньпина в Вашингтон
Существует большая вероятность, что конфликт на Украине, как я писал в начале года, будет заморожен по достижению консенсуса Китая и США с учётом мнения Москвы (визит Чжан Юся 8 ноября).
Ждём промежуточных решений и результатов в отношении Тайваня, Палестины и других вопросов.
Как писал в течение года — к 4-му кварталу этого года возможна появление позиций Китая и США с учётом мнения Москвы по заморозке конфликта на Украине — вероятно, это будет зафиксировано в Сан-Франциско: Байден готов подписать проект финансирования правительства США, не предполагающий средства для Украины и Израиля, а директор ЦРУ Бернс находится в Киеве на переговорах с Зеленским.
Украинский политолог Владимир Фесенко:
Встреча лидеров США и Китая.
15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.
Вокруг этой встречи уже наблюдается определенный ажиотаж. Она считается главным международным событием ноября. Многие ожидают, что переговоры лидеров США и Китая могут существенно повлиять на состояние международных отношений, в том числе и на ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной.
Насколько обоснованы такие ожидания? Какими могут быть политические последствия этой встречи?
Проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, наверняка будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР, но они не будут первоочередными. Главное внимание будет уделено темам, которые непосредственно касаются двусторонних отношений между США и КНР – Тайвань, противоречия в торговых и финансово-экономических отношениях.
А есть еще и острый кризис на Ближнем Востоке, и ряд других проблем.
Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины. Противоречия между США и КНР слишком глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения.
Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно. В лучшем случае между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по тем темам, которые касаются их двусторонних отношений.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 08:54
Назвавший Си Цзиньпина диктатором президент США рассчитывает на встречу с нимПрезидент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитывает на встречу с председателем КНР в скором времени
Байден, несомненно, будет говорить Председателю Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, и чтобы КНР не помогала России обходить западные санкции. На что лидер КНР наверняка ответит, что Китай за установление мира в Украине и не продает оружие России.
Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия – важный партнер для КНР. При этом Председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим, и вообще осудит санкционный режим.
Проще говоря, в этом вопросе все останется так, как есть сейчас. (Китай - ред.) не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), будет выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. Естественно, Китай не откажется от активной торговли с РФ.
Американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи России.
К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира.
Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. Китаю не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу США. Но Китаю не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. Эта война уже создала проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке. А для Китая все хорошо в меру, в том числе и международная турбулентность.
В свою очередь, США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях. Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться в Пекине как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают.
Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать. В любом случае, вопрос об условиях прекращения войны между Россией и Украиной не может разрешиться без участия самих воюющих сторон.
Для нас позитивен сам факт этой встречи и продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем. Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между США и КНР, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США (КНДР и Ирану).
Политик Илья Кива:
Хочу напомнить аналитикам и конспирологам, что команда Зеленского по требованию Вашингтона в 2019 году кинула правительство Китая на 4 млрд долларов, разорвав сделку о покупке предприятия "МоторСич", так и не вернув деньги. Китайцы умеют дружить, но так же умеют и мстить!!!
Байдену невыгодно в преддверии выборов обострять с Китаем - будет искать компромисс. А вот порядком надоевший обезумевший еврей-нацист Зеленский может стать удобным подарком - козлом на заклание.
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 13:00
Си Цзиньпин назвал Байдену красную линию в отношениях Китая и СШАЛидер Китая Си Цзиньпин на двусторонней встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20 назвал тайваньский вопрос главной красной линией в китайско-американских отношениях. Об этом сообщается на сайте китайского МИД
Вы думаете просто так Ермак помчался в Вашингтон (Зеленского уже не принимают) перед встречей Байдена и Си?!! Нет, конечно, он вымаливал и убеждал, чтоб их не сливали и они еще принесут Америке пользу!!! Хотя для всех уже очевидно, что игра "95 квартала" закончена и они превратились в пищу для китайского Дракона и русского Медведя!!!
Рекомендую соотечественникам хорошо ознакомиться с мирным планом Си, который у Зеленского назвали - полным бредом, несоответствующим действительности. В общем: "Афганистан 2" уже скоро!
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивКНР (Китай)СШАСи ЦзиньпинвизитэкспертыДжо Байден
 
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15:30От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США
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