https://ukraina.ru/20231115/1051045409.html

От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США

От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США - 15.11.2023 Украина.ру

От Тайваня до Украины. Эксперты о поездке Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом

2023-11-15T15:30

2023-11-15T15:30

2023-11-15T15:30

эксклюзив

кнр (китай)

сша

си цзиньпин

визит

эксперты

джо байден

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Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Саммит АТЭС проходит в американском Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.Очевидно, что кроме двухсторонних вопросов, Си Цзиньпин и Байден будут обсуждать вопрос российско-украинского конфликта. К чему могут привести переговоры, прогнозировали эксперты на своих страницах в соцсетях. Китаевед Николай Вавилов:Визит Си Цзиньпина в США:Первый визит китайского лидера в США за шесть лет и третий зарубежный визит в этом годуВизит не обозначен как государственный визит в США: почти за четыре года правления Байдена китайский лидер не совершил ни одного государственного визита в США — это беспрецедентная ситуация для китайских лидеров за последние десятилетия.В составе делегации обозначены члены Политбюро — Цай Ци, секретариат ЦК, аппарат Си Цзиньпина, а также Ван И. Других руководителей не обозначено. Ранее с отдельным визитом был вице-премьер Хэ Лифэн.США утверждают, что разрушенные визитом Пелоси направления — борьба с наркотрафиком и диалог по линии министерства обороны будут восстановлены. В составе делегации нет представителей военных, возможно, встречи произойдут после визита Си Цзиньпина. Но если диалоги по этим и другим трэкам восстановлены не будут — то в целом можно считать, что китайско-американские отношения заморожены на низкой точке августа 2022 года, с перспективой дальнейшего ухудшения.Существует большая вероятность, что конфликт на Украине, как я писал в начале года, будет заморожен по достижению консенсуса Китая и США с учётом мнения Москвы (визит Чжан Юся 8 ноября). Ждём промежуточных решений и результатов в отношении Тайваня, Палестины и других вопросов.Как писал в течение года — к 4-му кварталу этого года возможна появление позиций Китая и США с учётом мнения Москвы по заморозке конфликта на Украине — вероятно, это будет зафиксировано в Сан-Франциско: Байден готов подписать проект финансирования правительства США, не предполагающий средства для Украины и Израиля, а директор ЦРУ Бернс находится в Киеве на переговорах с Зеленским.Украинский политолог Владимир Фесенко:Встреча лидеров США и Китая.15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.Вокруг этой встречи уже наблюдается определенный ажиотаж. Она считается главным международным событием ноября. Многие ожидают, что переговоры лидеров США и Китая могут существенно повлиять на состояние международных отношений, в том числе и на ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной. Насколько обоснованы такие ожидания? Какими могут быть политические последствия этой встречи?Проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, наверняка будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР, но они не будут первоочередными. Главное внимание будет уделено темам, которые непосредственно касаются двусторонних отношений между США и КНР – Тайвань, противоречия в торговых и финансово-экономических отношениях. А есть еще и острый кризис на Ближнем Востоке, и ряд других проблем.Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины. Противоречия между США и КНР слишком глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения. Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно. В лучшем случае между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по тем темам, которые касаются их двусторонних отношений.Байден, несомненно, будет говорить Председателю Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, и чтобы КНР не помогала России обходить западные санкции. На что лидер КНР наверняка ответит, что Китай за установление мира в Украине и не продает оружие России. Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия – важный партнер для КНР. При этом Председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим, и вообще осудит санкционный режим. Проще говоря, в этом вопросе все останется так, как есть сейчас. (Китай - ред.) не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), будет выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. Естественно, Китай не откажется от активной торговли с РФ. Американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи России.К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира. Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. Китаю не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу США. Но Китаю не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. Эта война уже создала проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке. А для Китая все хорошо в меру, в том числе и международная турбулентность. В свою очередь, США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях. Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться в Пекине как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать. В любом случае, вопрос об условиях прекращения войны между Россией и Украиной не может разрешиться без участия самих воюющих сторон.Для нас позитивен сам факт этой встречи и продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем. Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между США и КНР, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США (КНДР и Ирану).Политик Илья Кива:Хочу напомнить аналитикам и конспирологам, что команда Зеленского по требованию Вашингтона в 2019 году кинула правительство Китая на 4 млрд долларов, разорвав сделку о покупке предприятия "МоторСич", так и не вернув деньги. Китайцы умеют дружить, но так же умеют и мстить!!! Байдену невыгодно в преддверии выборов обострять с Китаем - будет искать компромисс. А вот порядком надоевший обезумевший еврей-нацист Зеленский может стать удобным подарком - козлом на заклание. Вы думаете просто так Ермак помчался в Вашингтон (Зеленского уже не принимают) перед встречей Байдена и Си?!! Нет, конечно, он вымаливал и убеждал, чтоб их не сливали и они еще принесут Америке пользу!!! Хотя для всех уже очевидно, что игра "95 квартала" закончена и они превратились в пищу для китайского Дракона и русского Медведя!!! Рекомендую соотечественникам хорошо ознакомиться с мирным планом Си, который у Зеленского назвали - полным бредом, несоответствующим действительности. В общем: "Афганистан 2" уже скоро!* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, кнр (китай), сша, си цзиньпин, визит, эксперты, джо байден