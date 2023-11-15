https://ukraina.ru/20231115/1051044057.html

Кремль отреагировал на контакты США и Китая

Кремль отреагировал на контакты США и Китая - 15.11.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на контакты США и Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября ответил журналистам на вопрос, будут ли в Кремле следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена

2023-11-15T13:32

2023-11-15T13:32

2023-11-15T13:32

джо байден

си цзиньпин

дмитрий песков

кремль

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_670698a9e2cc7e3cee4b44edeffa748f.jpg

"Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал официальный представитель Кремля.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ukraina.ru/20231114/1050996831.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, си цзиньпин, дмитрий песков, кремль, новости