Кремль отреагировал на контакты США и Китая - 15.11.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на контакты США и Китая
Кремль отреагировал на контакты США и Китая - 15.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на контакты США и Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября ответил журналистам на вопрос, будут ли в Кремле следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена
2023-11-15T13:32
2023-11-15T13:32
джо байден
си цзиньпин
дмитрий песков
кремль
новости
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"Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал официальный представитель Кремля.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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джо байден, си цзиньпин, дмитрий песков, кремль, новости
Джо Байден, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Кремль, Новости

Кремль отреагировал на контакты США и Китая

13:32 15.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября ответил журналистам на вопрос, будут ли в Кремле следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена
"Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал официальный представитель Кремля.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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