ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры - 15.11.2023 Украина.ру
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ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры
ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры - 15.11.2023 Украина.ру
ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры
Проверку проходящих через датские проливы судов хотят делать под экологическим "соусом" – проверять на наличие европейской страховки на случай разлива нефти. Об этом пишет газета Financial Times
2023-11-15T11:32
2023-11-15T11:32
новости
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нефть
танкер
дания
ес
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Поводом для поиска вариантов прикрыть доступ российской нефти на международные рынки стал тот факт, что Москва обходит введенные ограничения на стоимость нефтепродуктов. В связи с этим ЕС рассматривает возможность поручить Дании инспектировать и в случае нарушения блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Предлагается все российские танкеры проверять на наличие западной страховки на случай нанесения урона окружающей среде.Конвенция ООН по морскому праву, которая регулирует морское судоходство, включает положения, позволяющие государствам "возбуждать разбирательство, включая задержание судна", при наличии "четких объективных доказательств" того, что судно представляет серьезную угрозу повреждения побережья.Официальные лица, проинформированные об этом предложении, говорят, что оно зависит от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Также важно, что будет делать Копенгаген, если российское судно откажется остановиться.Представитель командования обороны Дании заявил Financial Times: “Мы не проверяем документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море”.Правительство Дании отказалось от комментариев. Европейская комиссия отказалась комментировать предлагаемые меры, но отметила, что ее президент Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие “действия по ужесточению ограничения цен на нефть”.
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новости, россия, нефть, танкер, дания, ес, евросоюз
Новости, Россия, нефть, танкер, Дания, ЕС, Евросоюз

ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры

11:32 15.11.2023
 
© СС0, PixabayТанкер
Танкер
© СС0, Pixabay
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Проверку проходящих через датские проливы судов хотят делать под экологическим "соусом" – проверять на наличие европейской страховки на случай разлива нефти. Об этом пишет газета Financial Times
Поводом для поиска вариантов прикрыть доступ российской нефти на международные рынки стал тот факт, что Москва обходит введенные ограничения на стоимость нефтепродуктов. В связи с этим ЕС рассматривает возможность поручить Дании инспектировать и в случае нарушения блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Предлагается все российские танкеры проверять на наличие западной страховки на случай нанесения урона окружающей среде.
"ЕС обеспокоен тем, что незападные страховые полисы могут оказаться неэффективными в случае разлива нефти. Объем российской нефти, проходящей транзитом через Датские проливы каждый день, эквивалентен примерно 2 млн баррелей сырой нефти, или трем судам Aframax — обычному судну, используемому для российского экспорта", – пишет издание.
Конвенция ООН по морскому праву, которая регулирует морское судоходство, включает положения, позволяющие государствам "возбуждать разбирательство, включая задержание судна", при наличии "четких объективных доказательств" того, что судно представляет серьезную угрозу повреждения побережья.
Официальные лица, проинформированные об этом предложении, говорят, что оно зависит от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Также важно, что будет делать Копенгаген, если российское судно откажется остановиться.
“Дискуссии, похоже, сосредоточены на том, чтобы усложнить жизнь России и покупателям ее нефти, – сказал Хеннинг Глойстейн из Eurasia Group. – Если вы сделаете бюрократию и риски, связанные с торговлей российской нефтью, намного более обременительными, ожидается, что покупатели снова начнут требовать больших скидок за свои проблемы”.
Представитель командования обороны Дании заявил Financial Times: “Мы не проверяем документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море”.
Правительство Дании отказалось от комментариев. Европейская комиссия отказалась комментировать предлагаемые меры, но отметила, что ее президент Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие “действия по ужесточению ограничения цен на нефть”.
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