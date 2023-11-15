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ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры

ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры - 15.11.2023 Украина.ру

ЕС через Данию намерен блокировать российские нефтяные танкеры

Проверку проходящих через датские проливы судов хотят делать под экологическим "соусом" – проверять на наличие европейской страховки на случай разлива нефти. Об этом пишет газета Financial Times

2023-11-15T11:32

2023-11-15T11:32

2023-11-15T11:32

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Поводом для поиска вариантов прикрыть доступ российской нефти на международные рынки стал тот факт, что Москва обходит введенные ограничения на стоимость нефтепродуктов. В связи с этим ЕС рассматривает возможность поручить Дании инспектировать и в случае нарушения блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Предлагается все российские танкеры проверять на наличие западной страховки на случай нанесения урона окружающей среде.Конвенция ООН по морскому праву, которая регулирует морское судоходство, включает положения, позволяющие государствам "возбуждать разбирательство, включая задержание судна", при наличии "четких объективных доказательств" того, что судно представляет серьезную угрозу повреждения побережья.Официальные лица, проинформированные об этом предложении, говорят, что оно зависит от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Также важно, что будет делать Копенгаген, если российское судно откажется остановиться.Представитель командования обороны Дании заявил Financial Times: “Мы не проверяем документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море”.Правительство Дании отказалось от комментариев. Европейская комиссия отказалась комментировать предлагаемые меры, но отметила, что ее президент Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие “действия по ужесточению ограничения цен на нефть”.

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