https://ukraina.ru/20231115/1051033432.html
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США - 15.11.2023 Украина.ру
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США
США пообещали и в дальнейшем поставлять военную и финансовую помощь Украине, несмотря на то, что в конгрессе есть законодатели, выступающие против. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи в Вашингтоне на уровне советников из США, Британии, Франции и Германии
2023-11-15T09:30
2023-11-15T09:30
2023-11-15T09:42
помощь
украина
андрей ермак
сша
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_b41c11b347ee3cf6e49aec61fb63790e.jpg.webp
"Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями... Они понимают наши потребности... Лучше любых слов – это новые пакеты помощи… Возвращаемся на Украину после пребывания в Вашингтоне с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", - сказал Ермак.Комментируя перспективы принятия нового пакета помощи Украине в американском конгрессе, Ермак отметил, что "сейчас делается все для того, чтобы за это действительно проголосовали".Однако, по его словам, есть определенные трудности, и существует круг законодателей, не поддерживающих украинский пакет.
https://ukraina.ru/20231111/1050936772.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_5b31b215efcf54f750bf9d3a6332acea.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, украина, андрей ермак, сша, новости, зарубежье
помощь, Украина, Андрей Ермак, США, Новости, Зарубежье
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США
09:30 15.11.2023 (обновлено: 09:42 15.11.2023)
США пообещали и в дальнейшем поставлять военную и финансовую помощь Украине, несмотря на то, что в конгрессе есть законодатели, выступающие против. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи в Вашингтоне на уровне советников из США, Британии, Франции и Германии