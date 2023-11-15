"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США - 15.11.2023 Украина.ру
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"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США - 15.11.2023 Украина.ру
"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США
США пообещали и в дальнейшем поставлять военную и финансовую помощь Украине, несмотря на то, что в конгрессе есть законодатели, выступающие против. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи в Вашингтоне на уровне советников из США, Британии, Франции и Германии
2023-11-15T09:30
2023-11-15T09:42
помощь
украина
андрей ермак
сша
новости
зарубежье
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"Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями... Они понимают наши потребности... Лучше любых слов – это новые пакеты помощи… Возвращаемся на Украину после пребывания в Вашингтоне с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", - сказал Ермак.Комментируя перспективы принятия нового пакета помощи Украине в американском конгрессе, Ермак отметил, что "сейчас делается все для того, чтобы за это действительно проголосовали".Однако, по его словам, есть определенные трудности, и существует круг законодателей, не поддерживающих украинский пакет.
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помощь, украина, андрей ермак, сша, новости, зарубежье
помощь, Украина, Андрей Ермак, США, Новости, Зарубежье

"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США

09:30 15.11.2023 (обновлено: 09:42 15.11.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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США пообещали и в дальнейшем поставлять военную и финансовую помощь Украине, несмотря на то, что в конгрессе есть законодатели, выступающие против. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи в Вашингтоне на уровне советников из США, Британии, Франции и Германии
"Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями... Они понимают наши потребности... Лучше любых слов – это новые пакеты помощи… Возвращаемся на Украину после пребывания в Вашингтоне с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", - сказал Ермак.
Комментируя перспективы принятия нового пакета помощи Украине в американском конгрессе, Ермак отметил, что "сейчас делается все для того, чтобы за это действительно проголосовали".
Однако, по его словам, есть определенные трудности, и существует круг законодателей, не поддерживающих украинский пакет.
11 ноября, 01:23
ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - ReutersНекоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, не одобряют предоставление военной помощи Киеву общей стоимостью около 20-ти миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник
 
помощьУкраинаАндрей ЕрмакСШАНовостиЗарубежье
 
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