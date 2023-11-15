https://ukraina.ru/20231115/1051033432.html

"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США

"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США - 15.11.2023 Украина.ру

"Мы стали друзьями": Ермак понадеялся на новую помощь от США

США пообещали и в дальнейшем поставлять военную и финансовую помощь Украине, несмотря на то, что в конгрессе есть законодатели, выступающие против. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи в Вашингтоне на уровне советников из США, Британии, Франции и Германии

2023-11-15T09:30

2023-11-15T09:30

2023-11-15T09:42

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"Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями... Они понимают наши потребности... Лучше любых слов – это новые пакеты помощи… Возвращаемся на Украину после пребывания в Вашингтоне с хорошим чувством, что действительно удалось добиться результата для Украины", - сказал Ермак.Комментируя перспективы принятия нового пакета помощи Украине в американском конгрессе, Ермак отметил, что "сейчас делается все для того, чтобы за это действительно проголосовали".Однако, по его словам, есть определенные трудности, и существует круг законодателей, не поддерживающих украинский пакет.

https://ukraina.ru/20231111/1050936772.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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помощь, украина, андрей ермак, сша, новости, зарубежье