https://ukraina.ru/20231115/1051029299.html

Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ

Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру

Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ

Протесты польских перевозчиков стали причиной гигантской пробки на границе Польши и Украины. По данным украинского издания "Униан", там заблокированы около 2500 автомобилей

2023-11-15T01:36

2023-11-15T01:36

2023-11-15T01:36

новости

польша

украина

государственная граница

кпп

протесты

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В качестве подтверждения в сети опубликовали видео, снятое на польско-украинском пункте пропуска. Судя по кадрам, на трассе выстроилась бесконечная очередь из грузовиков.Ранее сообщалось, что переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно. Более того, как писала "Российская газета" польских дальнобойщиков поддержали словацкие водители и выразили готовность присоединиться к протестам. Требования у них те же: вернуть для украинских транспортных компаний разрешения на перевозку грузов по территории ЕС и решить проблему с очередями на выезд из Украины для европейских грузовиков. Все три пункта пропуска на границе с Украиной заблокированы уже вторую неделю. Протестующие дальнобойщики пропускают не более трёх украинских грузовиков в час, очереди на погранпереходах растянулись на десятки километров, среднее время ожидания выросло почти до пяти суток. Власти никак не могут повлиять на ситуацию, так как акция согласована заранее и продлиться как минимум до конца года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, государственная граница, кпп, протесты