Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
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Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ
Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ
Протесты польских перевозчиков стали причиной гигантской пробки на границе Польши и Украины. По данным украинского издания "Униан", там заблокированы около 2500 автомобилей
2023-11-15T01:36
2023-11-15T01:36
новости
польша
украина
государственная граница
кпп
протесты
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В качестве подтверждения в сети опубликовали видео, снятое на польско-украинском пункте пропуска. Судя по кадрам, на трассе выстроилась бесконечная очередь из грузовиков.Ранее сообщалось, что переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно. Более того, как писала "Российская газета" польских дальнобойщиков поддержали словацкие водители и выразили готовность присоединиться к протестам. Требования у них те же: вернуть для украинских транспортных компаний разрешения на перевозку грузов по территории ЕС и решить проблему с очередями на выезд из Украины для европейских грузовиков. Все три пункта пропуска на границе с Украиной заблокированы уже вторую неделю. Протестующие дальнобойщики пропускают не более трёх украинских грузовиков в час, очереди на погранпереходах растянулись на десятки километров, среднее время ожидания выросло почти до пяти суток. Власти никак не могут повлиять на ситуацию, так как акция согласована заранее и продлиться как минимум до конца года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, государственная граница, кпп, протесты
Новости, Польша, Украина, государственная граница, КПП, протесты

Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ

01:36 15.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Протесты польских перевозчиков стали причиной гигантской пробки на границе Польши и Украины. По данным украинского издания "Униан", там заблокированы около 2500 автомобилей
В качестве подтверждения в сети опубликовали видео, снятое на польско-украинском пункте пропуска. Судя по кадрам, на трассе выстроилась бесконечная очередь из грузовиков.

"Польские перевозчики продолжают блокировать движение на трёх пунктах пропуска из Украины. В направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской стоят около 2500 авто", – сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно.
Более того, как писала "Российская газета" польских дальнобойщиков поддержали словацкие водители и выразили готовность присоединиться к протестам. Требования у них те же: вернуть для украинских транспортных компаний разрешения на перевозку грузов по территории ЕС и решить проблему с очередями на выезд из Украины для европейских грузовиков.
Все три пункта пропуска на границе с Украиной заблокированы уже вторую неделю. Протестующие дальнобойщики пропускают не более трёх украинских грузовиков в час, очереди на погранпереходах растянулись на десятки километров, среднее время ожидания выросло почти до пяти суток.
Власти никак не могут повлиять на ситуацию, так как акция согласована заранее и продлиться как минимум до конца года.
 
НовостиПольшаУкраинагосударственная границаКППпротесты
 
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