https://ukraina.ru/20231115/1051023811.html
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"* - 15.11.2023 Украина.ру
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
Судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, как у боевиков в Мариуполе, они должны сдаться или будут уничтожены. Что будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T05:30
2023-11-15T05:30
2023-11-15T05:30
новости
авдеевка
штурм
артемовск
мариуполь
азовсталь
наступление
всу
днр
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da47c0e53309547497dbf937d699b17b.jpg
Авдеевка - это город, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции "Азова"* в "Азовстали", рассказал эксперт.Рано или поздно, но судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, что и у боевиков в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными. Я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе, добавил он.Конечно, при штурме Авдеевки ВС РФ можно использовать традиционные методы войны. Но до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для противника и быстро решить вопрос Авдеевки, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_f3f9ed67069600980a06c0228239a99f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, штурм, артемовск, мариуполь, азовсталь, наступление, всу, днр, вс рф, завод
Новости, Авдеевка, штурм, Артемовск, Мариуполь, Азовсталь, наступление, ВСУ, ДНР, ВС РФ, завод
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
Судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, как у боевиков в Мариуполе, они должны сдаться или будут уничтожены. Что будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Авдеевка - это город, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции "Азова"* в "Азовстали", рассказал эксперт.
Рано или поздно, но судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, что и у боевиков в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными. Я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе, добавил он.
"За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения, внимательно следит вся мировая пресса и западные политики. Если нами будет взят еще один крупный город, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления", - подчеркнул Журавлев.
Конечно, при штурме Авдеевки ВС РФ можно использовать традиционные методы войны. Но до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для противника и быстро решить вопрос Авдеевки, отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*- Организация признана террористической и запрещена в РФ