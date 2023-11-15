Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"* - 15.11.2023 Украина.ру
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Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"* - 15.11.2023 Украина.ру
Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*
Судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, как у боевиков в Мариуполе, они должны сдаться или будут уничтожены. Что будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T05:30
2023-11-15T05:30
новости
авдеевка
штурм
артемовск
мариуполь
азовсталь
наступление
всу
днр
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Авдеевка - это город, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции "Азова"* в "Азовстали", рассказал эксперт.Рано или поздно, но судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, что и у боевиков в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными. Я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе, добавил он.Конечно, при штурме Авдеевки ВС РФ можно использовать традиционные методы войны. Но до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для противника и быстро решить вопрос Авдеевки, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, штурм, артемовск, мариуполь, азовсталь, наступление, всу, днр, вс рф, завод
Новости, Авдеевка, штурм, Артемовск, Мариуполь, Азовсталь, наступление, ВСУ, ДНР, ВС РФ, завод

Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*

05:30 15.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, как у боевиков в Мариуполе, они должны сдаться или будут уничтожены. Что будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Авдеевка - это город, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции "Азова"* в "Азовстали", рассказал эксперт.
Рано или поздно, но судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, что и у боевиков в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными. Я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе, добавил он.
"За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения, внимательно следит вся мировая пресса и западные политики. Если нами будет взят еще один крупный город, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления", - подчеркнул Журавлев.
Конечно, при штурме Авдеевки ВС РФ можно использовать традиционные методы войны. Но до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для противника и быстро решить вопрос Авдеевки, отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
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