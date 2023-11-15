https://ukraina.ru/20231115/1051023811.html

Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*

Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"* - 15.11.2023 Украина.ру

Бетонная Авдеевка. Эксперт о том, почему штурм коксохима будет тяжелее, чем взятие боевиков "Азова"*

Судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, как у боевиков в Мариуполе, они должны сдаться или будут уничтожены. Что будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T05:30

2023-11-15T05:30

2023-11-15T05:30

новости

авдеевка

штурм

артемовск

мариуполь

азовсталь

наступление

всу

днр

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da47c0e53309547497dbf937d699b17b.jpg

Авдеевка - это город, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции "Азова"* в "Азовстали", рассказал эксперт.Рано или поздно, но судьба у авдеевской группировки ВСУ будет такой же, что и у боевиков в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными. Я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе, добавил он.Конечно, при штурме Авдеевки ВС РФ можно использовать традиционные методы войны. Но до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для противника и быстро решить вопрос Авдеевки, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*- Организация признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, штурм, артемовск, мариуполь, азовсталь, наступление, всу, днр, вс рф, завод