Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны - 15.11.2023 Украина.ру
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Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны
Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны - 15.11.2023 Украина.ру
Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны
Некоторые западные партнеры Киева настроены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, это нужно для поиска средств и для того, чтобы получить временную передышку. Именно с этой целью директор ЦРУ Вильям Бернс едет в Киев, считает украинский политолог Вадим Карасев.
2023-11-15T04:00
2023-11-15T04:00
эксклюзив
сво
украина
сша
военная помощь
дональд трамп
джо байден
александр дубинский
олег соскин
вадим карасев
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На Западе многие аналитики повторяют тезисы главкома ВСУ Валерия Залужного, раздаются призывы обеспечить в 2024 году передышку для нового военного строительства, чтобы затем начать новую военную кампанию, рассказал Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". И говорят не только аналитики, но и политики. Карасев напомнил о словах Эммануэля Макрона о возможности "хороших и честных" переговоров с Россией.По словам эксперта, 15 ноября в Киев приезжает "конфидент Байдена" Вильям Бернс – "наверно, самый умный там". Карасев пояснил, что Бернс - бывший посол США в России, который предупреждал Байдена о том, что Россия никогда не согласится на расширение НАТО и будет воевать."Это самый взрослый человек в команде Байдена, ну – после Байдена. И когда уже Бернс прилетает, значит, понятно - будут уламывать", - сказал политолог. Он добавил, что перед полетом в Киев Бернс в Каире "пытался уломать Ас-Сиси, чтобы Египет принял палестинских беженцев". Пока не вполне ясно, до чего договорились в Каире, но вот теперь Бернс в Киеве. До чего договорятся здесь?"Две альтернативы. Одна воплощается нынешней властью – Зеленским и Ермаком, и так далее: никакого "Минска-3" не будет, и так далее, никакого перемирия – наступаем, приказ наступать. Военные и на Западе, те, кто дает нам оружие…", - описал эксперт первый вариант развития событий.Есть и другой вариант. Те на Западе, кто дает Киеву оружие и финансы, начинают задавать себе вопросы, продолжил Карасев. Он сослался на британского аналитика Марка Галеотти, который писал, что за 18 месяцев конфликта в разном виде помощи Киеву было предоставлено на 240 млрд евро – а где еще на 18 месяцев найти такую сумму?". Сейчас нет такой возможности, быстро таких денег не найти.По мнению эксперта, некоторые на Западе "склоняются к тому, что надо перемирие, замораживать конфликт, прекращение огня".Карасев добавил, что это начинает совпадать с тем, что уже говорят и на Украине. Кто-то пишет "письма издалека", а внутри страны об этом военные говорят – "практически Залужный уже об этом заявил", сказал о тупике в войне.По словам эксперта, никакого "Минска-3" не будет. Он пояснил: "Потому что "Минск-2" - там ДНР и ЛНР были территорией Украины, а сейчас территория где? Запорожье, Херсонская область, ДНР и ЛНР – это что, территория Украины? Уже нет, это территория России… Поэтому, конечно, "Минска-3" в этом смысле не будет, но может быть "Стамбул-2". Но есть еще один вариант, о чем пишет западная пресса – если не подпишет Зеленский, значит, подпишет кто-то другой".А глава ОП Андрей Ермак поехал в США для того, чтобы уговорить Трампа и республиканцев не мешать предоставить помощь Киеву в размере 60 млрд долларов, считает Карасев. По его словам, если США не дадут эти 60 млрд – "вообще плохо будет, потому что нечем будет содержать и государственный аппарат, между прочим". Удастся ли представителю Зеленского найти дорожку к Трампу – увидим.Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в этом сомневается. Он в своем видеоблоге прокомментировал предъявление подозрения в госизмене депутату Верховной Рады Александру Дубинскому.Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Александр Дубинский будто бы работал на Россию под позывным "Буратино". По версии СБУ, Дубинский является членом группировки, организованной ГУ Генштаба Вооруженных Сил России, ее задачами якобы были "подрыв общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация государства на международной арене".Соскин отметил, что подозрение Дубинскому не случайно совпало с поездкой Ермака в США. Он напомнил, что "Коломойского посадили, когда Зеленский поехал в Штаты, а сейчас, когда некого садить…" - взялись за нардепа.Он пояснил, что "дело Дубинского" связано с "пленками Деркача", с делом Байдена – а в Америке повестки уже получили сын и брат президента. Политолог предположил, что в США теперь будут требовать приезда для дачи показаний "про Байдена" украинских деятелей - Деркача, Порошенко, Луценко, Шокина, Зеленского и других лиц."Поэтому послали туда Ермака, чтобы это дело все затереть", - считает эксперт. По его мнению, в самой Украине у нынешнего премьер-министра не получается все как следует "затереть", поэтому не исключено, что его заменят на Оксану Маркарову (сейчас - посол Украины в США)."А Дубинский четко про это говорит в своих видео, поэтому надо ему госизмену (приписать - Ред.). Потому что есть пленки Деркача, потому что есть доказательная база про Зеленского и про все эти дела, и про то, как это происходило во время выборов (в США – Ред.), чтобы Трампа не допустить в президенты", - сказал политолог. И добавил: при этом нам говорят, что Ермак якобы поехал договариваться о встрече Зеленского с Трампом – но "это как все равно, что Зеленский уже поехал в Израиль к Нетаньяху".Экс-советник Кучмы подчеркнул, что сейчас в Америке "под Байденом и демократами горит, у Зеленского горит – и у Байдена горит". На Украине есть носители важной информации – и их будут вызывать для дачи показаний в США, "вот тогда начнется самое интересное".Но пока, по мнению эксперта, Зеленский по указанию из Вашингтона пытается любой ценой уничтожить всех, кто имеет компромат на клан Байдена.Сам же обвиненный в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал дело против него местью Ермака и Зеленского за критику. Он обратился за помощью к американскому телеведущему Такеру Карлсону в надежде, что тот "не побоится осветить тему политического преследования единственного политика и бывшего журналиста на Украине, который открыто говорил о коррупции высших должностных лиц страны…".По словам Дубинского, "сейчас настоящий президент Украины по имени Ермак находится в Соединенных Штатах, пытаясь убедить американское правительство в том, что на Украине нет коррупции, и обвинить в воровстве, совершенном им и людьми из его окружения… "агентов Кремля".Политик добавил, что Ермак также "пытается организовать телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы заручиться поддержкой в Конгрессе в отношении помощи Украине, которую они с Зеленским разворовывают".Добавим, что в настоящее время Дубинский находится в СИЗО. Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога. Как сообщают украинские СМИ, заседание суда проходило в закрытом режиме.
https://ukraina.ru/20231114/1050982125.html
https://ukraina.ru/20231113/1050992648.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, сша, военная помощь, дональд трамп, джо байден, александр дубинский, олег соскин, вадим карасев, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, США, военная помощь, Дональд Трамп, Джо Байден, Александр Дубинский, Олег Соскин, Вадим Карасев, эксперты

Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны

04:00 15.11.2023
 
© AP / Tom WilliamsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / Tom Williams
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Некоторые западные партнеры Киева настроены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, это нужно для поиска средств и для того, чтобы получить временную передышку. Именно с этой целью директор ЦРУ Вильям Бернс едет в Киев, считает украинский политолог Вадим Карасев.
На Западе многие аналитики повторяют тезисы главкома ВСУ Валерия Залужного, раздаются призывы обеспечить в 2024 году передышку для нового военного строительства, чтобы затем начать новую военную кампанию, рассказал Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". И говорят не только аналитики, но и политики. Карасев напомнил о словах Эммануэля Макрона о возможности "хороших и честных" переговоров с Россией.
По словам эксперта, 15 ноября в Киев приезжает "конфидент Байдена" Вильям Бернс – "наверно, самый умный там". Карасев пояснил, что Бернс - бывший посол США в России, который предупреждал Байдена о том, что Россия никогда не согласится на расширение НАТО и будет воевать.
"Это самый взрослый человек в команде Байдена, ну – после Байдена. И когда уже Бернс прилетает, значит, понятно - будут уламывать", - сказал политолог. Он добавил, что перед полетом в Киев Бернс в Каире "пытался уломать Ас-Сиси, чтобы Египет принял палестинских беженцев". Пока не вполне ясно, до чего договорились в Каире, но вот теперь Бернс в Киеве. До чего договорятся здесь?
"Две альтернативы. Одна воплощается нынешней властью – Зеленским и Ермаком, и так далее: никакого "Минска-3" не будет, и так далее, никакого перемирия – наступаем, приказ наступать. Военные и на Западе, те, кто дает нам оружие…", - описал эксперт первый вариант развития событий.
Есть и другой вариант. Те на Западе, кто дает Киеву оружие и финансы, начинают задавать себе вопросы, продолжил Карасев. Он сослался на британского аналитика Марка Галеотти, который писал, что за 18 месяцев конфликта в разном виде помощи Киеву было предоставлено на 240 млрд евро – а где еще на 18 месяцев найти такую сумму?". Сейчас нет такой возможности, быстро таких денег не найти.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 07:48
Убьют свои же командиры. На Украине погибают солдаты, а политики мечтают об украинизации Крыма В Киеве отреагировали на публикации в западных СМИ о том, что на президента Зеленского будто бы давят западные партнеры, склоняя его к решению пойти на переговоры с Москвой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире канала "1+1", что даже не слышал о каком-либо давлении и не слышал никаких предложений о переговорах.
По мнению эксперта, некоторые на Западе "склоняются к тому, что надо перемирие, замораживать конфликт, прекращение огня".
Карасев добавил, что это начинает совпадать с тем, что уже говорят и на Украине. Кто-то пишет "письма издалека", а внутри страны об этом военные говорят – "практически Залужный уже об этом заявил", сказал о тупике в войне.
По словам эксперта, никакого "Минска-3" не будет. Он пояснил: "Потому что "Минск-2" - там ДНР и ЛНР были территорией Украины, а сейчас территория где? Запорожье, Херсонская область, ДНР и ЛНР – это что, территория Украины? Уже нет, это территория России… Поэтому, конечно, "Минска-3" в этом смысле не будет, но может быть "Стамбул-2". Но есть еще один вариант, о чем пишет западная пресса – если не подпишет Зеленский, значит, подпишет кто-то другой".
А глава ОП Андрей Ермак поехал в США для того, чтобы уговорить Трампа и республиканцев не мешать предоставить помощь Киеву в размере 60 млрд долларов, считает Карасев. По его словам, если США не дадут эти 60 млрд – "вообще плохо будет, потому что нечем будет содержать и государственный аппарат, между прочим". Удастся ли представителю Зеленского найти дорожку к Трампу – увидим.
Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в этом сомневается. Он в своем видеоблоге прокомментировал предъявление подозрения в госизмене депутату Верховной Рады Александру Дубинскому.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Александр Дубинский будто бы работал на Россию под позывным "Буратино". По версии СБУ, Дубинский является членом группировки, организованной ГУ Генштаба Вооруженных Сил России, ее задачами якобы были "подрыв общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация государства на международной арене".
Соскин отметил, что подозрение Дубинскому не случайно совпало с поездкой Ермака в США. Он напомнил, что "Коломойского посадили, когда Зеленский поехал в Штаты, а сейчас, когда некого садить…" - взялись за нардепа.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 19:09
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит емуМестью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
Он пояснил, что "дело Дубинского" связано с "пленками Деркача", с делом Байдена – а в Америке повестки уже получили сын и брат президента. Политолог предположил, что в США теперь будут требовать приезда для дачи показаний "про Байдена" украинских деятелей - Деркача, Порошенко, Луценко, Шокина, Зеленского и других лиц.
"Поэтому послали туда Ермака, чтобы это дело все затереть", - считает эксперт. По его мнению, в самой Украине у нынешнего премьер-министра не получается все как следует "затереть", поэтому не исключено, что его заменят на Оксану Маркарову (сейчас - посол Украины в США).
"А Дубинский четко про это говорит в своих видео, поэтому надо ему госизмену (приписать - Ред.). Потому что есть пленки Деркача, потому что есть доказательная база про Зеленского и про все эти дела, и про то, как это происходило во время выборов (в США – Ред.), чтобы Трампа не допустить в президенты", - сказал политолог. И добавил: при этом нам говорят, что Ермак якобы поехал договариваться о встрече Зеленского с Трампом – но "это как все равно, что Зеленский уже поехал в Израиль к Нетаньяху".
Экс-советник Кучмы подчеркнул, что сейчас в Америке "под Байденом и демократами горит, у Зеленского горит – и у Байдена горит". На Украине есть носители важной информации – и их будут вызывать для дачи показаний в США, "вот тогда начнется самое интересное".
Но пока, по мнению эксперта, Зеленский по указанию из Вашингтона пытается любой ценой уничтожить всех, кто имеет компромат на клан Байдена.
Сам же обвиненный в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал дело против него местью Ермака и Зеленского за критику. Он обратился за помощью к американскому телеведущему Такеру Карлсону в надежде, что тот "не побоится осветить тему политического преследования единственного политика и бывшего журналиста на Украине, который открыто говорил о коррупции высших должностных лиц страны…".
Вчера, 16:20
Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в СШАГлава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отправился в США. Цель визита — усиление поддержки и наращивание вооружения, встреча с главой Госдепа Энтони Блинкеном
По словам Дубинского, "сейчас настоящий президент Украины по имени Ермак находится в Соединенных Штатах, пытаясь убедить американское правительство в том, что на Украине нет коррупции, и обвинить в воровстве, совершенном им и людьми из его окружения… "агентов Кремля".
Политик добавил, что Ермак также "пытается организовать телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы заручиться поддержкой в Конгрессе в отношении помощи Украине, которую они с Зеленским разворовывают".
Добавим, что в настоящее время Дубинский находится в СИЗО. Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога. Как сообщают украинские СМИ, заседание суда проходило в закрытом режиме.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаСШАвоенная помощьДональд ТрампДжо БайденАлександр ДубинскийОлег СоскинВадим Карасевэксперты
 
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04:00Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны
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