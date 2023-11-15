https://ukraina.ru/20231115/1051010409.html

"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского

"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского - 15.11.2023 Украина.ру

"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского

Киеве уже начали поднимать голову группировки, которые готовы уничтожить перед выборами Владимира Зеленского. При этом для России сейчас не так важно, кого выберут на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-11-15T04:10

2023-11-15T04:10

2023-11-15T04:10

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Власти США заговорили о временном прекращении огня на Украине. Это связано с тем, что до начала предвыборной кампании, США должны отцепиться от идущего в пропасть паровоза под названием "Украина", рассказал эксперт.Но американцы могут оттуда спрыгнуть, "сломав ноги", как они сделали в Афганистане. Если они остаются внутри этого конфликта и боевые действия продолжаются, тогда Россия сможет влиять на выборы в США, добавил политолог.России не так важно, кто одержит победу на выборах, хотя лучше, чтобы победил нынешний президент Владимир Зеленский. Для нас он "полезный идиот". За это время он принял абсолютно все плохие решения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231112/1050951675.html

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новости, украина, выборы, владимир зеленский, президент, сша, запад, россия, война, политика, афганистан