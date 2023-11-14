https://ukraina.ru/20231114/1051015783.html

Сотрудники Минкульта Украины прогуляли деньги на "Музей Голодомора"

Сотрудники Минкульта Украины прогуляли деньги на "Музей Голодомора" - 14.11.2023 Украина.ру

Сотрудники Минкульта Украины прогуляли деньги на "Музей Голодомора"

Из-за неэффективного использования средств, реконструкция многих объектов находится под вопросом.

2023-11-14T15:10

2023-11-14T15:10

2023-11-14T15:10

новости

министерство культуры

украина

счетная палата

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Сотрудники министерства культуры Украины не смогли эффективно освоить 4,2 млрд гривен (116,5 млн долларов), выделенных из государственного бюджета в 2018–2022 годах на деятельность музеев "Революции достоинства", "Голодомора-геноцида" и Отраслевого государственного архива. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, проведенного счетной палатой."Аудит засвидетельствовал, что из 3,3 млрд грн существенных недостатков и нарушений 3,08 млрд грн – нарушение бюджетного и иного законодательства, из которых 550,2 млн грн допущено еще на стадии подготовки бюджетных запросов, 2,53 млрд грн – при утверждении смет и 2,8 млн грн – на этапе их выполнения", - подчеркивается в отчете, опубликованном 14 ноября на сайте украинского ведомства.В документе также отмечается, что почти 208 млн гривен из госбюджета были потрачены непродуктивно и неэкономно. Это привело к тому, что реконструкция и строительство многих объектов находится в состоянии неопределенности возможного завершения работ, подчеркивается в отчете счетной палаты.Как сообщало издание Украина.ру, Международный валютный фонд и власти Украины 11 ноября достигли промежуточного соглашения о выделении транша на 900 млн долларов.

https://ukraina.ru/20231111/1050938119.html

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новости, министерство культуры, украина, счетная палата