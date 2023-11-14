https://ukraina.ru/20231114/1051009916.html

Ермак попросил евреев из США о поддержке Украины

Ермак попросил евреев из США о поддержке Украины - 14.11.2023 Украина.ру

Ермак попросил евреев из США о поддержке Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с лидерами ведущих американских еврейских организаций. Об этом 14 ноября Ермак написал в своём телеграм-канале

2023-11-14T12:26

2023-11-14T12:26

2023-11-14T12:26

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Украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко находится в США с рабочим визитом.На встрече с "ведущими американскими еврейскими организациями" украинскую сторону представляли чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, а также советники Ермака – Дарья Заровна и Владислав Власюк.Ермак обвинил Россию, Иран и Северную Корею в заинтересованности в том, чтобы вспыхивали новые войны.Глава Офиса президента Украины призвал еврейские организации поддерживать и оказывать помощь Украине.Китайская национальная газете Global Times ранее сообщала, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли"."Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.

https://ukraina.ru/20231012/1050118672.html

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новости, сша, украина, зарубежье, андрей ермак, евреи, помощь