Хроника энергетической войны: последние события

Ведущие европейские энергетические компании теряют доверие к сжиженному природному газу из США. Дело в том, что американская компания Venture Global LNG не выполняет контрактные поставки топлива

США пытаются помешать России взять под контроль мировой рынок СПГПравительство США планирует не допустить, чтобы РФ стала одним из главных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), что может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать. Об этом 12 ноября написало британское издание The Financial Times (FT).В статье отмечается, что страны ЕС продолжают импортировать российский СПГ, поскольку Москва уменьшила поставки трубопроводного газа на континент. До недавнего времени США пытались избегать перебоев в поставках, чтобы не усиливать давление на союзников, которые борются с дефицитом. Однако в начале ноября госдепартамент США объявил о санкциях в отношении нового российского проекта «Арктик СПГ 2», фактически заблокировав возможности стран Европы и Азии покупать газа от этого поставщика, когда он начнет добычу в следующем году.«Хотя США и их союзники и раньше накладывали санкции на российские энергетические проекты в ответ на войну на Украине, стремясь лишить их финансирования и оборудования, это первый случай, когда санкции непосредственно коснулись поставок СПГ», — говорится в материале FT.«Арктик СПГ 2», расположенный на Гыданском полуострове в Карском море, позволит экспортировать газ как на европейский, так и на азиатский рынок. «Арктик СПГ 2» должен стать третьим российским проектом по добыче сжиженного природного газа, что подкрепляет амбиции Кремля на роль ведущего экспортера в этой области.При полной добыче на него будет приходиться 20% от запланированного властями РФ объема производства 100 млн тонн СПГ в год к 2030 году, что более чем втрое превышает объемы, которые страна экспортирует сейчас.«Арктик СПГ 2» возглавляет российская частная компания «Новатэк», которой принадлежит 60% акций. Другими акционерами являются французская TotalEnergies, две китайские государственные компании и японское совместное предприятие между торговым домом Mitsui & Co и поддерживаемой правительством Jogmec, каждая из которых владеет 10% акций проекта.При этом производство СПГ в мире быстро набирает обороты, и, как ожидается, расходы на оборудование в этой сфере в 2022–2023 годы составят почти $ 9 млрд, что более чем втрое превышает траты в предыдущие два года. Об этом заявил глава транснациональной нефтесервисной компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли в интервью The Financial Times, опубликованном 13 ноября.К концу десятилетия, согласно его прогнозу, глобальные установленные мощности должны вырасти до 800 млн тонн в год с примерно 410 млн тонн в настоящее время. У Baker Hughes имеется портфель контрактов на СПГ, рассчитанный до 2050 года.По мнению Симонелли, у российского трубопроводного газа мало шансов вновь стать конкурентом СПГ в краткосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится. Геополитические риски находятся на самом высоком уровне за последние полвека, способствуя буму сжиженного природного газа, полагает он.«Я думаю, что Европа наглядно убедилась в том, как трудно зависеть от одного источника энергии», – заявил Симонелли. «В прошлом году был вздох облегчения, зима была более мягкой. Сейчас можно вздохнуть с облегчением, потому что нынешняя зима кажется относительно мягкой. Но если будет серьезная зима, она окажет влияние на Европу», – сказал он.Стоит отметить, что европейские компании теряют доверие к американскому СПГ. Британские нефтегазовые компании BP и Shell, а также итальянская Edison потребовали от целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности (EU — US Task Force on Energy Security) вмешаться в спор с экспортером сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global LNG. Суть коллективной претензии заключается в невыполнении американской компанией контрактных поставок топлива. Об этом 13 ноября сообщило британское агентство Reuters.Дело в том, что принадлежащий американской компании СПГ-завод Calcasieu Pass LNG, расположенный в штате Луизиана, работает не в полную силу из-за неисправности энергетического оборудования, и Venture Global LNG не сможет поставлять грузы до конца 2024 — начала 2025 года. При этом все ресурсы Venture Global LNG направляет на строительство нового СПГ-завода, а не ремонт существующего.Venture Global LNG продала более 200 партий СПГ на спотовом рынке. По подсчетам Reuters, компания выручила за них около $ 18,2 млрд. При этом американцы выдвинули встречные обвинения своим европейским контрагентам, что те покупали газ с её завода, но продавали его за пределами Европы, при этом ссылаясь письмах к EU-US Task Force on Energy Security на энергетическую безопасность ЕС.Юрист, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что судебные разбирательства будут непростыми, поскольку контракты Venture Global LNG предоставляют ей единоличное право определять начало коммерческих операций.Партнёр украинского «Энергоатома» закрыл проект по созданию малых модульных реакторов в СШААмериканская компания NuScale Power Corp., которая первой получила одобрение регулятора США на малый модульный ядерный реактор (ММР), сообщила об остановке пилотного проекта. Корпорация осуществляла его по заказу коммунальной энергокомпании штата Юта — Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS). Планировалось, что к 2029 году построят и запустят шесть ММР мощностью 77 МВт каждый.«Несмотря на значительные усилия обеих сторон по продвижению "Безуглеродного энергопроекта" (CFPP), представляется маловероятным, что проект получит достаточное количество потребителей для продолжения работ. Поэтому UAMPS и NuScale совместно решили, что прекращение проекта является наиболее благоразумным решением для обеих сторон», — сообщила NuScale Power Corp. 8 ноября.В NuScale не привели более детальных причин закрытия проекта, но американское агентство Bloomberg пояснило, что затраты на него выросли на 53%. Кроме того, ещё в январе 2023 года Utah Associated Municipal Power Systems сообщала о росте себестоимости электроэнергии во время тестов конкурентоспособности ММР. Если в 2021 году она оценивалась в $ 58 за МВт, то теперь — в $ 89.Уже тогда шансы ММР в Национальной лаборатории штата Айдахо на выживание стали казаться все более призрачными, а теперь они отключены. Предположения о том, что энергия, произведённая ММР, будет намного дешевле обычной АЭС, эксперты назвали ложным утверждением. UAMPS теперь развернулась в сторону ветряных электростанций (ВЭС). Кроме того, NuScale Power Corp. согласилась уплатить UAMPS комиссию за разрыв соглашения в сумме $ 49,8 миллиона.Новость о провале проекта первого ММР сразу ударила по компании: стоимость ее акций упала на Нью-Йоркской бирже на 27% после закрытия торгов. При этом Министерство энергетики США, которое согласилось разместить ММР в Национальной лаборатории штата Айдахо, выделило на проект $ 1,4 млрд США в течение последних лет.Малый модульный реактор NuScale Power Corp. должен был стать первым ММР, который построят в США и будут продвигать по всему миру. В последнее время активно обсуждались аналогичные проекты в Румынии и Польше. В первой хотели установить шесть модулей на старой угольной электростанции.В Польше местный энергетический гигант ORLEN привлёк финансирование от четырёх крупнейших банков страны (Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank Polska) для строительства первых двух модульных реакторов. В целом же в Польше планируется строительство 20 малых модульных реакторов BWRX-300 — но от американо-японской компании GE Hitachi Nuclear Energy.А вот Украина в своё время сделала выбор в пользу NuScale Power Corp. В сентябре 2021 года украинская Национальная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко подписала с NuScale меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства ММР этой компании на Украине.«Мы с удовольствием сотрудничаем с НАЭК "Энергоатом" по вопросам потенциального развертывания электростанции NuScale на Украине. Наши ММР продолжают вызывать большой интерес во всем мире, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать преимущества этой технологии "Энергоатому" и народу Украины, которые стремятся декарбонизировать свой энергетический сектор», — сказал тогда генеральный директор NuScale Power Corp. Джон Хопкинс.По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, украинская сторона рассматривает возможность строительства малых модульных реакторов для их использования для замены углеродным тепловым электростанциям и увеличения маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины.С тех пор в рамках упомянутого меморандума состоялась только командировка специалистов «Энергоатома» в США, где они посетили головной офис NuScale в штате Орегон, и приняли участие в обучающем семинаре с целью ознакомления с проектными особенностями технологии малого модульного реактора.Примечательно, что на следующий день после того, как NuScale Power Corp. объявила о закрытии своего проекта ММР в США, главный коммерческий директор этой компании Клейтон Скотт встретился в Киеве с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко.«Основная тема встречи — состояние лицензирования проекта малого модульного реактора NuScale в США и возможности внедрения и ускорения реализации технологии ММР в Украине. Это важно, ведь на сегодняшний день проект NuScale — это единственная технология ММР, которая сертифицирована Комиссией по ядерному регулированию США и готова к коммерческому внедрению», — радостно сообщила пресс-служба Миниэнерго 9 ноября.Во время встречи с Германом Галущенко Клейтон Скотт подтвердил предварительные договоренности и заверил в готовности компании к еще более активному сотрудничеству с украинской стороной для их реализации. «Стороны договорились привлекать представителей украинских и американских промышленных организаций для ускорения реализации первого проекта ММР в Украине», — отрапортовало украинское энергетическое ведомство.Учитывая стоимость электроэнергии на Украине, вряд ли речь может идти о коммерческой эксплуатации ММР. Не исключено, что речь идёт о создании на территории страны полигона для этой технологии, которую будут испытывать не столько за деньги компании NuScale Power Corp., сколько за счёт бюджета США.

