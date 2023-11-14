Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:53 14.11.2023 (обновлено: 06:54 14.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Штурмовые группы российских десантников ивановского подразделения "Шторм" заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артёмовского направления. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при активной обороне Артёмовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению формирований ВСУ, старающихся обойти город с флангов.
По информации военного ведомства, на этом направлении ранее также отличились миномётчики тульского гвардейского соединения ВДВ, уничтожившие пехоту ВСУ в опорном пункте.
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов