Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО - 14.11.2023 Украина.ру
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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО - 14.11.2023 Украина.ру
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
Штурмовые группы российских десантников ивановского подразделения "Шторм" заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артёмовского направления. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-14T06:53
2023-11-14T06:54
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"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что при активной обороне Артёмовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению формирований ВСУ, старающихся обойти город с флангов.По информации военного ведомства, на этом направлении ранее также отличились миномётчики тульского гвардейского соединения ВДВ, уничтожившие пехоту ВСУ в опорном пункте.
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новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вдв, всу
Новости, Россия, Артёмовск (Бахмут), СВО, ВДВ, ВСУ

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО

06:53 14.11.2023 (обновлено: 06:54 14.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
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© РИА Новости . РИА Новости
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Штурмовые группы российских десантников ивановского подразделения "Шторм" заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артёмовского направления. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при активной обороне Артёмовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению формирований ВСУ, старающихся обойти город с флангов.
По информации военного ведомства, на этом направлении ранее также отличились миномётчики тульского гвардейского соединения ВДВ, уничтожившие пехоту ВСУ в опорном пункте.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
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