Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО

Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ" Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов